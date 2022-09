La ministra Aguilera enfatizó que las medidas no significan el fin de la pandemia. "La alerta sanitaria se renovará hasta fin de año, porque justamente la emergencia sanitaria internacional aún no ha terminado".

Ministra de Salud por fin del pase de movilidad y obligación de la mascarilla: "no significa chipe libre"

“La pandemia no ha terminado”. La Ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que el fin del pase de movilidad y la obligatoriedad del uso de la mascarilla “no significa chipe libre” y enfatizó en la continuidad de las medidas de autocuidado.

Este miércoles el Minsal anunció que a partir del próximo sábado 1 de octubre Chile pasará al escenario de Apertura, lo cual significan mayores libertades como el fin del pase de movilidad y los aforos en recintos abiertos y cerrados. En esta etapa, se recomienda el uso de mascarilla en aglomeraciones y el transporte.

Sin embargo, la ministra Aguilera enfatizó que las medidas no son una señal del fin de la pandemia.

“La pandemia no ha terminado, el que define el término de la pandemia es la Organización Mundial de la Salud. En esta fase de apertura estamos adecuándonos a vivir con este virus, por lo tanto, nuestras medidas tienen que ser acordes a esa nueva convivencia que tenemos con el virus”, señaló.

En cuanto a los reportes diarios, la secretaria de Estado informó que “todas las semanas vamos a seguir dando cuenta de la situación que hay a nivel nacional y en cada una de las localidades”.

La titular de Salud también habló sobre la Alerta Sanitaria que se mantiene activa desde el 2020, señalando que la “alerta sanitaria no termina, la alerta sanitaria se renovará hasta fin de año, porque justamente la emergencia sanitaria internacional aún no ha terminado. Nosotros estamos entrando a una nueva fase del plan, pero no hemos dado por cerrada la pandemia”.

“Esta es una situación siempre dinámica, que nosotros vamos a estar atentos y alerta. Que necesitamos que la gente siga con el autocuidado, necesitamos que las personas que tengan síntomas respiratorios sigan con la mascarilla (…) que se continúe con el lavado de manos y que se mantenga esta cultura que hemos logrado (…)”, explicó la ministra.