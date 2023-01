El Bono Vacaciones es un beneficio que entrega el Estado a las empleadas y empleados del Sector Público con el objetivo de ayudarlos económicamente durante el verano.

¿Hasta cuándo pagan el Bono Vacaciones?

De acuerdo a la Ley de reajuste de las remuneraciones del sector público aprobada en el Congreso el 21 de diciembre del 2022, y publicada el 28 de diciembre en el Diario Oficial, el Bono Vacaciones se paga durante en enero de 2023.

Los beneficiarios y beneficiarias del bono lo recibirán de manera automática, y no es necesario postular para recibirlo.

¿Cuántos pagos son?

Es solamente un pago por beneficiario del Bono Vacaciones y se entrega en una sola cuota.

¿Cuál es el monto del Bono Vacaciones 2023?

El monto del Bono Vacaciones cambia dependiendo de cuánto gane el beneficiario o beneficiaria, y de acuerdo a la Ley de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, el valor confirmado para este año 2023, es de:

$100.000 para los trabajadores del sector público, cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2022, sea igual o inferior a $943.703.

para los trabajadores del sector público, cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2022, sea igual o inferior a $943.703. $50.000 para aquellos trabajadores del sector público, cuya remuneración líquida supere los $943.703 y no exceda los $3.125.052 brutos.

Es importante aclarar que el Bono Vacaciones no es imponible, por lo que no constituirá renta para ningún efecto legal y no está afecto a descuentos.

¿Cuáles son los requisitos del Bono Vacaciones?

Los requisitos que necesitas cumplir para recibir el Bono Vacaciones 2023 son los siguientes: