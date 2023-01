Tras el reajuste del 12% al sueldo de los empleados del sector público, los bonos que reciben también modificaron su monto. Uno de ellos fue el Bono de Vacaciones que es entregado por el Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Trabajo dirigido a los trabajadores del sector público.

¿Se postula al Bono Vacaciones y cuáles son los requisitos?

A este beneficio monetario no se postula, por lo que para recibir el aporte de manera automática debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser trabajador o trabajadora del sector público.

Los empleados que a noviembre de 2022 tengan una remuneración líquida igual o inferior a $842.592.

Los empleados que a noviembre de este año tengan una remuneración líquida inferior a $2.790.225.

¿Cuándo pagan el Bono Vacaciones?

El Bono de Vacaciones lo reciben los trabajadores durante enero, de manera automática junto a su salario mensual, además es importante señalar que el bono no es imponible, por lo que no constituirá renta para ningún efecto legal y no estaría afecto a descuentos.

¿Cuál es el monto del Bono Vacaciones?

A comparación con otros aportes del Estado el monto dependerá del sueldo del beneficiario o beneficiaria, y de acuerdo a la ley de reajuste de remuneraciones del sector público este año recibirán lo siguiente: