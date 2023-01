Enero es un mes donde miles de trabajadores prefieren tomarse sus vacaciones y descansar recorriendo el país, o bien cualquier otro destino que les permita descansar solos o en familia. El Bono Vacaciones va en directa ayuda económica a los empleados del sector público para solventar los gastos que se suelen efectuar durante estas fechas.

¿Tiene descuento o hay que pagar impuestos?

No, el monto del Bono Vacaciones no es imponible, lo que significa que no estará afecto a descuentos ni se deberá pagar algún tipo de impuesto.

¿Quiénes lo reciben?

Trabajador o trabajadora del sector público.

Los empleados que a noviembre de 2022 tengan una remuneración líquida i gual o inferior a $943.703.

Los empleados que a noviembre de 2022 tengan una remuneración líquida inferior a $3.125.052.

¿Cuál es el monto?

Los montos que se indicarán a continuación son de acuerdo a ley de reajuste de este 2023 a las remuneraciones del sector público y el monto dependerá del sueldo que perciba cada trabajador o trabajadora en el país:

Trabajadores con renta liquida a noviembre 2022 igual o inferior a $943.703 pesos: $100.000 pesos. Trabajadores con remuneración líquida que supere esa cantidad y no exceda de una remuneración bruta de $3.125.052 pesos: $50.000 pesos.

¿Cuál es la fecha de pago y debo postular?

Según la Ley de Presupuesto vigente, el beneficio se debería pagar durante este mes de enero a las trabajadoras y trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos.