El verano está en pleno desarrollo en nuestro país, y las familias ya se encuentran de vacaciones lo que genera gastos extras. En ese sentido, el Estado le otorga a los trabajadores del sector público el Bono de Vacaciones para aliviar un poco los gastos durante la época de vacaciones. Conoce a continuacióne el monto del beneficio.

¿Cuál es el monto del Bono de Vacaciones para el sector público?

Los montos de este año son de acuerdo a la ley de reajuste de remuneraciones del sector público, además el monto depende de cuánto gane el beneficiario o beneficiaria:

Los trabajadores del sector público, cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2022, sea igual o inferior a $943.703 recibirán $100.000.

Aquellos trabajadores del sector público, cuya remuneración líquida supere los $943.703 y no exceda los $3.125.052 brutos, podrán recibir $50.000.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Vacaciones?

Podrán acceder al bono de vacaciones del sector público, quiénes cumplan con los siguientes requisitos:

Ser trabajador o trabajadora del sector público.

Los empleados que a noviembre de 2022 tengan una remuneración líquida igual o inferior a $842.592.

Los empleados que a noviembre de este año tengan una remuneración líquida inferior a $2.790.225.

¿Cuándo pagan el Bono de Vacaciones?

Luego de que fuera aprobado el reajuste de las remuneraciones del sector público por el Congreso, el beneficio será pagado durante enero. El pago es de manera automática a los empleados del sector público que cumplan con los requisitos por lo que no es necesario postular. Este beneficio no es imponible, por lo que no estaría afecto a descuentos.