El Bono Vacaciones es una ayuda monetaria que se entrega anualmente con el objetivo de apoyar económicamente a los trabajadores del sector público durante las vacaciones, época en la que suelen aumentar los gastos.

¿Cuántas veces se paga el Bono Vacaciones 2024?

El Bono Vacaciones se paga una vez al año en una sola cuota. Existen dos montos distintos dependiendo del sueldo líquido del trabajador o trabajadora, los cuales son:

$104.800: para quienes tienen una remuneración líquida (percibida en noviembre 2023) igual o inferior a $984.282.

$52.400: para quienes tienen una remuneración bruta de carácter permanente igual o inferiores $3.259.429.

Cabe mencionar que el dinero del Bono Vacaciones no es imponible, por lo que no constituirá renta para ningún efecto legal y no estará afecto a descuentos

¿Cuáles son los requisitos del Bono Vacaciones 2024?

El Bono Vacaciones está destinado a las personas que cumplan con los siguientes requisitos que exige la ley:

Ser trabajador o trabajadora del sector público .

. Tener una remuneración líquida a noviembre de 2023, igual o inferior a $984.282

Tener una remuneración líquida a noviembre de 2023, inferior a $3.259.429.

Trabajar en instituciones como:

-Universidades estatales.

-Establecimientos de educación parvularia financiados por la JUNJI.

-Instituciones reconocidas como colaboradoras del Sename o su continuador legal.

-Corporaciones de Asistencia Judicial.

-Tribunales tributarios y aduaneros.

-Trabajadores de empresas y entidades del Estado que no negocien colectivamente.

-Asistentes de la educación pública y/o profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de los servicios locales de educación pública.

-Astilleros y maestranzas de la Armada.

-Sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades.

-Establecimientos particulares de enseñanza subvencionados por el Estado.

-Establecimientos de Educación Técnico Profesional.

¿Pueden recibir el Bono Vacaciones los trabajadores privados?

Lamentablemente, los trabajadores y trabajadoras del sector privado no pueden recibir el Bono Vacaciones, ya que este solo está dirigido a los empleados públicos.

¿Hay que postular al beneficio?

No, el Bono Vacaciones 2024 no es postulable, sino que lo reciben automáticamente los trabajadores públicos que cumplan los requisitos.

¿De qué forma se paga el Bono Vacaciones?

El Bono Vacaciones se entrega de manera automática a través de la liquidación del mes de enero del trabajador o como un pago de forma separada, según defina el empleador.

¿Cuándo se paga el bono?

De acuerdo a la ley, el Bono Vacaciones se debe pagar a más tardar en enero de 2024. No obstante, la fecha depende de cada empleador.