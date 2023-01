Durante este mes de enero miles trabajadores inician sus vacaciones y esto conlleva a los típicos gastos durante estas fechas como la bencina, pasajes, comida, alojamiento entre otros, por lo que se suele entregar el Bono Vacaciones para cubrir estos desembolsos que incurren los empleados del sector público del país.

¿Cómo saber si lo recibo?

No es necesario realizar ninguna postulación o trámite para recibir el beneficio, ya que se entrega de forma automática a aquellos empleados que cumplan con los requisitos establecidos por ley para ser beneficiarios o beneficiarias.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser trabajador o trabajadora del sector público.

Los empleados que a noviembre de 2022 tengan una r emuneración líquida igual o inferior a $943.703.

Los empleados que a noviembre de este año tengan una remuneración líquida inferior a $3.125.052.

¿Cuáles son los montos?

Es importante destacar que los montos son de acuerdo a ley de reajuste de este 2023 de acuerdo a las remuneraciones del sector público y el monto dependerá del sueldo que perciba cada trabajador o trabajadora en el país:

Trabajadores con renta liquida a noviembre 2022 igual o inferior a $943.703 pesos : $100.000 pesos. Trabajadores con remuneración líquida que supere esa cantidad y no exceda de una remuneración bruta de $3.125.052 pesos : $50.000 pesos.

¿Cuándo se paga?

De acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el beneficio se debería pagar durante este mes de enero a las trabajadoras y trabajadores que cumplan con los siguientes requisitos establecidos.

¿Tendrá descuentos el beneficio?

No, el Bono Vacaciones no es imponible lo que significa que no estará afecto a descuentos de ningún tipo. Además, el pago se realizará de manera automática a las cuentas bancarias de los beneficiados o beneficiadas.