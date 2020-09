¿Cuántos feriados irrenunciables quedan en Chile este año?

Las Fiestas Patrias dicen adiós, al menos por este año, tras una celebración que debió ser muy diferente producto de la contingencia. Permisos para salir a celebrar con familiares, restricciones por cuarentena y hasta limitaciones de invitados fue la tónica con que los chilenos aprovecharon estos días.

Los feriados irrenunciables son pocos y este 18 y 19 de septiembre varios ciudadanos tuvieron un merecido descanso, al ser un día libre obligatorio para la gran parte de los trabajadores y comercio, y se quedaron en su hogar celebrando con una empanada o anticucho.

Y mientras este lunes 21 de septiembre las personas deberán volver a sus trabajos y los comercios volverán a abrir un día antes este domingo, no son pocos los que se preguntan cuándo tendrán nuevamente un feriado que sea obligatorio desde sus empleadores.

Siempre hay que hacer la distinción de que los feriados y feriados irrenunciables son diferentes, ya que los primeros no son obligatorios y se dan normalmente en colegios y universidades, mientras que los segundos deben respetarse para los trabajadores que no pertenezcan a un servicio esencial, si no sus empresas están expuestas a recibir fuertes multas.

¿Cuántos feriados irrenunciables quedan este año 2020 y cuáles son?



Por decredto de ley, los feriados irrenunciables y obligatorios en un año son los días 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año.

Este 2020 aún queda el 25 de diciembre, fecha que se celebra la navidad y caerá un viernes, por lo que los chilenos tendrán fin de semana largo. El otro, ya para el 2021, es el día 1 de enero para celebrar año nuevo, y caerá también un viernes.

A estos se debiese sumar el 25 de octubre, día programado para el plebiscito y en que se debiese decretar feriado irrenunciable para facilitar que los trabajadores del comercio puedan ir a votar.

¿Cuántos feriados comunes quedan este año?



Este 2020 también tiene feriados no obligatorios, siendo el lunes 12 de octubre, sábado 31 de octubre, domingo 1 de noviembre y martes 8 de diciembre.