¿Abrirán los supermercados el 18 y 19 de septiembre? Revisa los horarios de funcionamiento del comercio en Fiestas Patrias

Unas diferentes Fiestas Patrias celebrará Chile este 2020 producto de la contingencia y las diferentes comunas y regiones del país que estarán en cuarentena o en etapas de desconfinamiento, claro que con los mismos protocolos para protegerse del coronavirus. Este 18 y 19 de septiembre la gran mayoría de los trabajadores tendrá feriado y otros beneficios como aguinaldo.

Y uno de los principales ámbitos que se verán afectados serán los supermercados, comercios que han sido un gran apoyo para las personas en confinamiento y que han sido de lo poco que ha funcionado sin descanso desde el inicio de la pandemia.

Pero como es de conocimiento y decreto de ley, todos los supermercados, malls y tiendas permanecerán cerradas los días 18 y 19 de septiembre, aunque podrán abrir negocios que atiendan sus propios dueños, ya sean panaderrías, botillerías, almacenes, entre otros; pero dependerá de cada dueño si quiere abrir. También podrán abrir comercios de entretenimiento, restoránes, expendios de combustible y servicios esenciales, como por ejemplo, farmacias.

Sin embargo, los días previos y posteriores los supermercados también tendrán cambios y algunos adelantarán su hora de cierre, mientras que otros seguirán con su horario habitual. Revisa a continuación los horarios de apertura y cierre de los diferentes comercios del país para estas fechas.

Jumbo



Supermercados Jumbo permanecerán cerrados los días 18 y 19 de septiembre, mientras que los días viernes 17 y domingo 20 adelantarán su horario de cierre entre las 17:30 y 18:00 horas. Revisa los horarios de cada supermercado para esos días según el sector donde vives.

Santa Isabel



Santa Isabel tendrá horario especial los días jueves 17 y domingo 20 de septiembre, cerrando entre 18:00 y 18:30 horas según el local. Los días 18 y 19 estará cerrado.

Unimarc



El horario de Unimarc para el día 17 de septiembre adelantará su cierre para las 18:30 horas, mientras que el día domingo 20 tendrá horario normal. Los días 18 y 19 estará cerrado.

Líder



Supermercados Líder también tendrá cerrado los días 18 y 19 de septiembre, pero los días 17 y 20 adelantará su cierre para las 17:30 horas. Revisa los horarios de cada tienda aquí.

Tanto supermercados como mall deberán permanecer cerrados los días 18 y 19 de septiembre al ser feriado irrenunciable. (Foto: Agencia UNO)

Tottus



En Tottus estarán cerrados todos sus locales los días 18 y 19 de septiembre. El jueves 17 su horario es de 8:00 AM a 19:00 PM. Mientras que el día domingo 20 de septiembre, será de 8:00 AM a 18:00 AM.