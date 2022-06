Se viene otro feriado mas para el mes de junio. Luego de conmemorar y celebrar el Día Nacional de los Pueblos indígenas, ahora es turno del Día de San Pedro y San Pablo.

Según el calendario de nuestro país, esta fechada para el lunes 27 junio, instancia esplendida para planificar viajes, pasar tiempo en familia y disfrutar de un descanso más largo durante este día festivo.

Este lunes se celebra la festividad religiosa cuyo origen se remonta a los mártires y patronos de Roma, los apóstoles que tuvieron un encuentro con Cristo y que cambió sus vidas completamente. Se dice que experimentaron un amor tan grande que incrementó su fe y fue suficiente para difundir el evangelio a través del mundo.

Por otra parte, queda la duda en si los comercios y supermercados tendrán un funcionamiento normal, debido al desconocimiento en si este día será o no irrenunciable.

A continuación, te contamos si es irrenunciable y que se puede abrir este lunes en nuestro país.

¿Este lunes 27 será irrenunciable?

No, te contamos que este día no será irrenunciable, lo que significa que tanto mall, supermercados y cualquier otro comercio puede funcionar con sus horarios habituales, ya que no está prohibido trabajar. De todos modos, te recomendamos consultar los horarios de tus locales y centros favoritos para que estés seguro de sus horarios de apertura y cierre.