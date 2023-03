El martes 18 de abril se cumple un año exacto desde que el Congreso rechazó el quinto retiro de fondos de pensiones, ante lo cual, se presentará el sexto retiro del 10% de las AFP; iniciativa que es totalmente reprochada por el ejecutivo, desde donde señalan que “genera más incertidumbre” al panorama económico.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló sobre el nuevo proyecto de retiro de los ahorros previsionales, señalando que una medida de esa naturaleza lo único que lograría es “inyectar mayor inestabilidad” a la economía chilena, aumentando la inflación, encareciendo los créditos y el valor del dólar.

Además, el encargado de la billetera pública argumenta que la iniciativa carece de sentido si se toma en cuenta el contexto en que se aprobó el primer retiro en comparación con la presentación del sexto proyecto.

"Se esgrimieron muchas razones para justificar los retiros de fondos de pensiones. El primero era la emergencia en medio de la crisis del coronavirus; después, por supuesto, las circunstancias fueron cambiando y hoy día son muy diferentes", indicó el jefe de las arcas fiscales.

Dentro de la conversación que sostuvo con Chilevisión, agregó que, "desde el punto de vista macroeconómico, la economía está en un curso de estabilización y comenzará a crecer durante los próximos meses. El desempleo afortunadamente no ha aumentado y aquello que afectó tanto en la época del covid-19, que era que la gente no pudiera salir a trabajar, no es algo que esté ocurriendo hoy".

“Hemos tenido bastante incertidumbre para agregar más”

Marcel también argumentó la negativa al proyecto señalando que, a nivel económico, “hemos tenido bastante incertidumbre durante todos los últimos tres años como para agregarle más incertidumbre con un retiro de fondos de pensiones, cuyas consecuencias sobre la inflación, sobre el valor del dólar, sobre una serie de indicadores financieros ya los conocimos, los comprobamos".

Los retiros de ahorros previsionales terminaron afectando "el crédito hipotecario, el costo de financiamiento para el Estado, afectaron muchas cosas. Lo que uno menos querría, en un momento en que ya la economía empieza a tomar un mejor rumbo, es reactivar una etapa de inestabilidad a través de los retiros", recalcó.