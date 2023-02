Durante abril se cumple un año desde que el Congreso le cerró la puerta al quinto retiro de ahorros previsionales y, a cumplirse doce meses desde el rechazo al proyecto, se pueden volver a presentar iniciativas de similares características, algo que ya está en carpeta de algunos parlamentarios, principalmente desde el Partido de la Gente e independientes como Pamela Jiles o René Alinco.

En ese escenario, hay diputados que amenazaron con estar disponibles para aprobar un sexto retiro de los ahorros previsionales.

Uno de ellos es Rubén Oyarzo (PDG), quién mostró su apoyo al proyecto en dos casos: que el Gobierno no presente más apoyos económicos estatales y no extienda los aportes que están actualmente vigentes; y que no se apruebe el proyecto de autopréstamo, el cual permitiría a los cotizantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retirar los fondos de la capitalización individual, con la condición de devolverlos posteriormente.

Oyarzo criticó al Gobierno en conversación con Meganoticias, apuntando a una supuesta falta de ayudas económicas. "No vemos ayuda del Gobierno, lamentablemente, a la clase media y a la clase media emergente. Entonces, ¿qué queda? Un sexto retiro", aseguró el parlamentario.

Por otra parte, el diputado Jaime Naranjo (PS) nuevamente se mostró en contra de nuevos retiros de ahorros previsionales, exponiendo los severos daños que implican en la economía. Naranjo señaló que, de acuerdo a expertos de todos los sectores políticos, “un nuevo retiro, el único impacto que va a tener real, va a ser incrementar la inflación".

Desde La Moneda, el Gobierno también se ha mostrado contrario a la idea de un nuevo retiro de fondos previsionales. El propio ministro Marcel señaló en noviembre pasado que “los retiros no son ninguna ayuda porque significa usar los ahorros de los propios trabajadores para tener liquidez en el corto plazo y sabemos que además de no ayudar a los trabajadores, tiene implicancias macroeconómicas que afectan a toda la población”.