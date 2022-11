Los retiros de fondos previsionales suelen ser caldo de cultivo de parlamentarios que buscan mayor figuración. Y hoy se anuncia la posibilidad del sexto retiro. Pero tal posibilidad fue descartada de plano por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El economista explicó que “existe un informe, pero no es un informe cualquiera, es un informe de la Secretaría de la Cámara de Diputados que señala claramente, tal como establece la Constitución, no corresponde este tratamiento“.

Como “la ley dice que no se puede llevar a cabo el mismo proyecto hasta transcurrido un año del rechazo del anterior“, Marcel fue reflexivo: “Entiendo que lo que se ha planteado es distinguir entre el discutir y votar. Yo francamente creo que es un resquicio para reabrir un tema que sabemos que no se puede abrir hasta un año después”.

Y acusó que “ligado a lo anterior, se amenaza a la presidenta de la comisión en caso de que no lo haga. Es decir, se está presionando para que se ponga en tabla un tema que no corresponde hacerlo ahora (...) Por supuesto que hay muchos temas reglamentarios del Congreso respecto de los cuales nosotros no tenemos injerencia".

Sobre el aspecto técnico de la moción, el secretario de Estado recordó que “respecto de la eventual ayuda que pueda significar, ya hemos dejado bastante en claro en las discusiones anteriores que los retiros no son ninguna ayuda porque significa usar los ahorros de los propios trabajadores para tener liquidez en el corto plazo y sabemos que además de no ayudar a los trabajadores, tiene implicancias macroeconómicas que afectan a toda la población”.