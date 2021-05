Elecciones en Chile | Horario votaciones ¿Hasta qué hora se puede ir a votar?

Estas elecciones son históricas para el país, ya que por primera vez se da la oportunidad de votar durante dos jornadas, para que las personas puedan elegir que día concurrir a su local de votación.

Recordemos, que el voto es voluntario según la Ley Nº 20.568 por lo tanto no se obliga a sufragar, es decir que si alguien no emite su voto, no necesita excusarse y tampoco se expone a una multa.

También se expresa en el artículo 15 de la actual Constitución Política de la República de Chile. Justamente este fin de semana se vota para saber quienes serán los 155 Constituyentes que compondrán el órgano redactor de la Nueva Carta Magna.

Recordemos, que no se necesita de un permiso especial para poder desplazarse al local de votación, solo debes ir portando tu carnet de identidad, lápiz pasta azul, mascarilla y alcohol gel.

Bajo el mismo contexto, quienes quieran ser vocales de mesa voluntarios pueden llegar este domingo a primera hora de la mañana y si la mesa no está constituida, se puede ejercer dicha labor.

A continuación, te contamos más detalles de los comicios.



Elecciones Chile 2021 | ¿Hasta qué hora se puede ir a votar?

Hasta las 18:00 horas se puede ir a votar y el proceso comienza nuevamente, este domingo a las 8:00 am, hasta el mismo horario de término.

Las mesas cierran cuándo se cumpla el horario y no haya nadie esperando en las filas. Es decir, que quienes no votaron este sábado pueden hacerlo este 16 de mayo.