Elecciones 2021 | ¿Qué pasa si los vocales de mesa no se presentan el día de la elección?

Las próximas elecciones en Chile se realizarán el próximo domingo 21 de noviembre, desde las 08:00 hasta las 18:00 hrs cuando las mesas receptoras de sufragio puedan cerrar.

El proceso tiene el objetivo de elegir el cargo de Presidente (a) de la República, Diputados, Consejeros regionales y solo en las regiones con número par se votará por Senadores.

Recordemos, que en Chile rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que el domingo 21 de noviembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita excusarse y tampoco se expone a multas.

El Servel habilitó el sitio Consulta.servel.cl para revisar los datos electorales, como el local de votación, mesa, si estas habilitado para sufragar o si debes cumplir con el rol de vocal de mesa.

El pago por ser vocal de mesa, es de 2/3 de U.F equivalente a $20.034 pesos chilenos, además de recibir un monto extra para quienes asistan a las capacitaciones previas.

A continuación, te contamos más detalles de la medida.



Las personas que hayan sido designadas como vocales y no asistan están incurriendo en una infracción electoral, la multa será a beneficio municipal que va desde las 2 hasta las 8 UTM

Actualmente la UTM está en los $53.476, por lo tanto en noviembre la multa ascendería desde $106.952 a $427.808.