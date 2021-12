Las elecciones del pasado 21 de noviembre, dieron como resultado a las dos primeras mayorías que irán a segunda vuelta, José Antonio Kast (Partido Republicano de chile) con un 27,91% y Gabriel Boric (Convergencia Social) con 25,83%.

Bajo el mismo contexto, el balotaje se llevará a cabo el próximo domingo 19 de diciembre de 08:00 a 18:00 hrs, se espera que sea un proceso mucho más expedito debido a que es solo una papeleta con dos candidatos.

Recordemos que la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que el domingo 19 de diciembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no

A continuación, te contamos el detalle del proceso.



Servel | ¿Cómo será la papeleta presidencial en segunda vuelta?

El Servicio Electoral de Chile publicó en su cuenta de Twitter, como será la papeleta para el próximo 19 de diciembre, recordemos que serán solo dos candidatos Gabriel Boric y José A. Kast.

Por lo tanto se espera que sea un proceso de sufragio mucho más rápido, que el pasado 21 de noviembre insancia en donde las papeletas eran 4 y de un tamaño superior a la del balotaje.