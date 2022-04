Hace menos de dos meses miles de estudiantes volvieron a las salas de clases tras haber estado fuera de las aulas por un periodo de dos años, debido a la pandemia del Covid-19.

Y el actual Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila durante esta mañana realizó una jornada de reflexión a raíz de la protesta que realizaron estudiantes secundarias en Liceo Lastarria hace 3 semanas atrás, debido a que descubrió que los alumnos del establecimiento mantenian conversaciones en un chat grupal donde planeaban agresiones sexuales y se compartían fotografías íntimas de las escolares sin consentimiento.

Tiempo atrás ante los hechos el Ministro confirmó que se trata de un problema educacional y estaba contemplado como una de sus prioridades implementar en Chile un sistema educacional que no sea sexista “Lo que sucede con las mujeres no es solo un problema puntual, sino un problema más amplio y de carácter formativo. No podemos perder el foco. Necesitamos un sistema educativo no sexista”

Y del mismo modo que se hizo hoy, se realizarán una serie de jornadas reflexivas para los estudiantes con el objetivo de que en los diferentes establecimientos educacionales no exista la discriminación. Si deseas conocer más información, a continuación te contamos todos los detalles.

¿De qué se tratan las jornadas que anunció el Gobierno y a qué estudiantes está dirigido?

Como mencionabamos anteriormente, esta mañana el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila dió inicio a la primera “Jornada hacia una Educación No Sexista”.

La actividad se llevó acabo en el Liceo Guillermo Labarca de Quinta Normal, la cual consistió en invitar a reflexionar a los alumnos para visibilizar conductas sexistas que se producen a nivel escolar, eliminar toda forma de discriminación y/o sesgos y estereotipos de género.

Según lo indicado por el Ministro"las estudiantes y los estudiantes estaban reflexionando sobre temas de discriminación, sobre temas de sexismo, de respeto y valoración de las disidencias y las diversidades".

"El sexismo tiene una fuerte presencia en nuestra sociedad, y por lo tanto estos patrones culturales también permean a la escuela" agregó Ávila.

Posteriormente el jefe de cartera brindó detalles acerca de la cantidad de jornadas que se realizarán "Nosotros hemos propuesto la realización de al menos tres jornadas durante el año. La próxima va a ser probablemente más hacia el fin del semestre y que nos permita seguir ahondando en estas reflexiones respecto a lo que significa una educación no sexista"

Las jornadas serán a nivel nacional y estarán dirigidas a todos los y las estudiantes de 7° básico a 4° medio.

También la ministra de La Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana quiso referise al respecto “Necesitamos a todas, todos y todes les estudiantes, profesores, profesoras, apoderados y también trabajadores de la educación”.