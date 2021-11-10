Ya no queda nada para las elecciones del 21 de noviembre. Y pese a que se ha prestado más relevancia a la elección del nuevo Presidente o Presidenta de Chile, en la instancia también se deberá definir a nuevos senadores y diputados.
En el caso de los diputados, los candidatos varían según tu distrito. El Distrito 5 de la Región de Coquimbo incluye a las comunas Canela, Illapel, Los Vilos, Salamanca, Andacollo, Coquimbo, La Higuera, La Serena, Paiguano, Vicuña, Combarbalá, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui y Río Hurtado.
En Redgol.cl te dejamos el listado completo de las candidaturas a Diputados en la segunda región.
¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 2 de Antofagasta?
AA . CHILE PODEMOS +
- JUAN MANUEL FUENZALIDA COBO: 60 (UDI)
- MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES: 61 (UDI)
- ANDREA GUZMAN HERRERA: 62 (IND – UDI)
- VÍCTOR HUGO CASTAÑEDA VARGAS: 63 (IND – UDI)
- VINKA ESTEFANIA PUSICH CAMACHO: 64 (RN)
- FRANCISCO DE BORJA EGUIGUREN CORREA: 65 (RN)
- GONZALO ANDRES CHACON LARRA: 66 (RN)
- EUGENIO SAMUEL DARRIGRANDE PIZARRO: 67 (IND – RN)
AB. PARTIDO DE LA GENTE
- VICTOR ALEJANDRO PINO FUENTES: 68
- INGRID PATRICIA MARIN RAMOS: 69
- MARJORIE LISSETTE ARAYA ROBLES: 70
- CAROLINA ANDREA DOWNEY DIAZ: 71
AH. NUEVO PACTO SOCIAL
- RICARDO CIFUENTES LILLO: 72 (DC)
- PABLO YAÑEZ PIZARRO: 73 (DC)
- CLARA OLIVARES ARAYA: 74 (PS)
- DANIEL MANOUCHEHRI MOGHADAM KASHAN LOBOS: 75 (PS)
- GABRIELA CALDERON ALVAREZ: 76 (IND – PR)
- ALONSO ALEJANDRO MUÑOZ PEREZ: 77 (IND – PR)
- RODRIGO BRAVO VALENZUELA: 78 (IND – DC)
- MARÍA PAZ ROJAS ORREGO: 79 (IND – DC)
AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE
- TIRSO GONZALEZ ALQUINTA: 80
- CLAUDIA VALENZUELA TORRES: 81
- DANIEL LEIVA CORONEL: 82
- CAROLINA MARTINEZ SANTELICES: 83
- BRIDIT ULLOA ESPINOZA: 84
AN. DIGNIDAD AHORA
- SUSANA CARMEN LOPEZ DELGADO: 85 (IND – PH)
- GONZALO FELIPE GARCIA-HUIDOBRO SEVERIN: 86 (PH)
- PILAR NUÑEZ SEGOVIA: 87 (PI)
- JUAN ALEJANDRO TIRADO BARRERA: 88 (IND – PI)
- SUSANA MARIBEL PONCE MOLLO: 89 (IND – PI)
- CRISTIAN EDUARDO MONREAL CORTES: 90 (IND – PI)
- FRANCISCO NICOLAS JAIME ROJAS: 91 (IND – PI)
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO
- FRANCISCO NICOLAS JAIME ROJA: 92 (PARTIDO REPUBLICANO)
- MYRIAM BENITEZ JOFRE: 93 (PARTIDO REPUBLICANO)
- ERIKA THAMARA PUGA SOTO: 94 (PARTIDO REPUBLICANO)
- RONALD ESTEBAN BRANDT SILVA: 95 (IND – PARTIDO REPUBLICANO)
- DAVID EDUARDO WELLMANN BUSTAMANTE: 96 (IND – PARTIDO REPUBLICANO)
- CHRISTIAN LEOPOLDO AGUIRRE BASULTO: 97 (IND – PARTIDO REPUBLICANO)
AR. APRUEBO DIGNIDAD
- NATHALIE CASTILLO ROJAS: 98 (PC)
- CAROLINA TELLO ROJAS: 99 (PC)
- FELIPE JAVIER CARCAMO MORENO: 100 (CS)
- CLAUDIA PATRICIA AVALOS ROBLERO: 101 (IND – CS)
- ALEX FERNANDO GARRIDO TAPIA: 102 (COMUNES)
- JOCELYN ALEJANDRA BURGOS FLORES: 103 (COMUNES)
- JUAN CARLOS THENOUX CIUDAD: 104 (IND – FRVS)
- RICARDO VITALY LEDEZMA JIMENEZ: 105 (INED – FRVS)
W. INDEPENDIENTES UNIDOS
- MARIA LORETO RETAMAL GRIMBERG: 106 (CENTRO UNIDO)
- ALEJANDRA ESTER MUÑOZ ORELLANA: 107 (IND - CENTRO UNIDO)
- BEATRICE IRINA ONFRAY LECREC: 108 (CENTRO UNIDO)
- MAXIMO RODRIGO LEMUS OLIVARES: 109 (IND - CENTRO UNIDO)
- CRISTOPHER ENRIQUE SUAZO BENAVIDES: 110 (IND - CENTRO UNIDO)
- RENE VICENTE ROMERO PASTEN: 111 (IND - CENTRO UNIDO)
- FANNY CAROLINA KEYER QUIROZ: 112 (IND – CENTRO UNIDO)
YL. PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE
- TAMARA CASADO VERGARA