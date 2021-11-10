Ya no queda nada para las elecciones del 21 de noviembre. Y pese a que se ha prestado más relevancia a la elección del nuevo Presidente o Presidenta de Chile, en la instancia también se deberá definir a nuevos senadores y diputados.

En el caso de los diputados, los candidatos varían según tu distrito. El Distrito 5 de la Región de Coquimbo incluye a las comunas Canela, Illapel, Los Vilos, Salamanca, Andacollo, Coquimbo, La Higuera, La Serena, Paiguano, Vicuña, Combarbalá, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui y Río Hurtado.

En Redgol.cl te dejamos el listado completo de las candidaturas a Diputados en la segunda región.
 

¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 2 de Antofagasta?
 

AA . CHILE PODEMOS +

- JUAN MANUEL FUENZALIDA COBO: 60 (UDI)

- MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES: 61 (UDI)

- ANDREA GUZMAN HERRERA: 62 (IND – UDI)

- VÍCTOR HUGO CASTAÑEDA VARGAS: 63 (IND – UDI)

- VINKA ESTEFANIA PUSICH CAMACHO: 64 (RN)

- FRANCISCO DE BORJA EGUIGUREN CORREA: 65 (RN)

- GONZALO ANDRES CHACON LARRA: 66 (RN)

- EUGENIO SAMUEL DARRIGRANDE PIZARRO: 67 (IND – RN)
 

AB. PARTIDO DE LA GENTE

- VICTOR ALEJANDRO PINO FUENTES: 68

- INGRID PATRICIA MARIN RAMOS: 69

- MARJORIE LISSETTE ARAYA ROBLES: 70

- CAROLINA ANDREA DOWNEY DIAZ: 71
 

AH. NUEVO PACTO SOCIAL

- RICARDO CIFUENTES LILLO: 72 (DC)

- PABLO YAÑEZ PIZARRO: 73 (DC)

- CLARA OLIVARES ARAYA: 74 (PS)

- DANIEL MANOUCHEHRI MOGHADAM KASHAN LOBOS: 75 (PS)

- GABRIELA CALDERON ALVAREZ: 76 (IND – PR)

- ALONSO ALEJANDRO MUÑOZ PEREZ: 77 (IND – PR)

- RODRIGO BRAVO VALENZUELA: 78 (IND – DC)

- MARÍA PAZ ROJAS ORREGO: 79 (IND – DC)
 

AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE

- TIRSO GONZALEZ ALQUINTA: 80

- CLAUDIA VALENZUELA TORRES: 81

- DANIEL LEIVA CORONEL: 82

- CAROLINA MARTINEZ SANTELICES: 83

- BRIDIT ULLOA ESPINOZA: 84
 

AN. DIGNIDAD AHORA

- SUSANA CARMEN LOPEZ DELGADO: 85 (IND – PH)

- GONZALO FELIPE GARCIA-HUIDOBRO SEVERIN: 86 (PH)

- PILAR NUÑEZ SEGOVIA: 87 (PI)

- JUAN ALEJANDRO TIRADO BARRERA: 88 (IND – PI)

- SUSANA MARIBEL PONCE MOLLO: 89 (IND – PI)

- CRISTIAN EDUARDO MONREAL CORTES: 90 (IND – PI)

- FRANCISCO NICOLAS JAIME ROJAS: 91 (IND – PI)
 

AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO

- FRANCISCO NICOLAS JAIME ROJA: 92 (PARTIDO REPUBLICANO)

- MYRIAM BENITEZ JOFRE: 93 (PARTIDO REPUBLICANO)

- ERIKA THAMARA PUGA SOTO: 94 (PARTIDO REPUBLICANO)

- RONALD ESTEBAN BRANDT SILVA: 95 (IND – PARTIDO REPUBLICANO)

- DAVID EDUARDO WELLMANN BUSTAMANTE: 96 (IND – PARTIDO REPUBLICANO)

- CHRISTIAN LEOPOLDO AGUIRRE BASULTO: 97 (IND – PARTIDO REPUBLICANO)
 

AR. APRUEBO DIGNIDAD

- NATHALIE CASTILLO ROJAS: 98 (PC)

- CAROLINA TELLO ROJAS: 99 (PC)

- FELIPE JAVIER CARCAMO MORENO: 100 (CS)

- CLAUDIA PATRICIA AVALOS ROBLERO: 101 (IND – CS)

- ALEX FERNANDO GARRIDO TAPIA: 102 (COMUNES)

- JOCELYN ALEJANDRA BURGOS FLORES: 103 (COMUNES)

- JUAN CARLOS THENOUX CIUDAD: 104 (IND – FRVS)

- RICARDO VITALY LEDEZMA JIMENEZ: 105 (INED – FRVS)
 

W. INDEPENDIENTES UNIDOS

- MARIA LORETO RETAMAL GRIMBERG: 106 (CENTRO UNIDO)

- ALEJANDRA ESTER MUÑOZ ORELLANA: 107 (IND - CENTRO UNIDO)

- BEATRICE IRINA ONFRAY LECREC: 108 (CENTRO UNIDO)

- MAXIMO RODRIGO LEMUS OLIVARES: 109 (IND - CENTRO UNIDO)

- CRISTOPHER ENRIQUE SUAZO BENAVIDES: 110 (IND - CENTRO UNIDO)

- RENE VICENTE ROMERO PASTEN: 111 (IND - CENTRO UNIDO)

- FANNY CAROLINA KEYER QUIROZ: 112 (IND – CENTRO UNIDO)
 

YL. PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE

- TAMARA CASADO VERGARA
 

 


 

 

 