Los orígenes de la Lista del Pueblo se remontan al estallido social de octubre de 2019, instancia que permitió al movimiento alzarse en el escenario político de Chile, consiguiendo posicionar a varios de sus miembros como integrantes de la Convención Constituyente que está redactando la Nueva Constitución.

Sin embargo, el conglomerado ha sufrido algunos traspiés en el último tiempo. En primer lugar, La Lista del Pueblo anunció como su candidato presidencial para las elecciones de noviembre al ex militante del PS, PC Y CS, Cristián Cuevas. No obstante, al poco tiempo le restaron apoyo.

En medio de las controversias, el movimiento político anunció un nuevo candidato. En esta ocasión se trató del independiente mapuche, Diego Ancalao. Todo parecía ir en marcha, pero la jornada de ayer salió a la luz información que dejó fuera a Ancalao de la carrera presidencial.



¿Qué pasó con Diego Ancalao?

El Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) informó la jornada de ayer martes que decidió rechazar por unanimidad la candidatura de Diego Ancalao por “no cumplir el requisito del artículo 16 de la ley N°18.700, de presentar la cifra de 33.369 patrocinios válidos de su candidatura”.

Según el Servel, el abanderado de la Lista del Pueblo presentó 23.135 firmas ante una notaría que no opera desde 2018 y cuyo notario falleció este 2021.

La situación se considera de tal gravedad, que incluso terminará en la justicia. Esto, luego de que el Servel instruyera a su Director Nacional denunciar ante el Ministerio Público los hechos que “pueden revestir delitos contenidos en la ley electoral y el Código Penal”.

Ancalao, por su parte, respondió a las acusaciones mediante un video. “El Servel me bajó de manera extraña de la nómina de patrocinios (...). No sé si este cuestionamiento a las firmas tendrá que ver o no con que yo sea el primer candidato a la Presidencia mapuche”, dijo.