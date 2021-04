Estudio | Tasa de desempleo en el Gran Santiago llega al 11,3%: Descartan vínculo entre bonos y deserción laboral

Los efectos de la pandemia del coronavirus no solo han tenido un impacto en la salud de la ciudadanía, sino que también en el mercado laboral. Según la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) del Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la tasa de desempleo en el Gran Santiago llegó al 11,3% en marzo de 2021. Esta cifra representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales (pp) respecto de diciembre de 2020 y de 4,3 pp en comparación con marzo de 2020.

En cuanto la clasificación por género, la tasa de desempleo masculina es de 10,4%, con una variación negativa de 5,7 pp. Mientras que el desempleo femenino llega a 12,4%, con un descenso de 2,5 pp en un año.

En ese sentido, se determinó que en un año el tiempo promedio de cesantía pasó de 3,6 a 6,7 meses.

Por otra parte, la tasa de participación laboral es de un 55,9% y se ubica en un nivel más bajo que en marzo de 2020 (56,9%).

Actividades

La encuesta también da a conocer información respecto de las actividades productoras de bienes. Por una parte, los ocupados en la Industria manufacturera disminuyeron un 10,7%, a diferencia del sector de la Construcción, que aumentó un 19%. En tanto, las actividades productoras de servicios presentaron un repunte del empleo en el Comercio (22,9%).



Igualmente, el análisis del empleo asalariado abarca a 2.167.000 personas, lo que significa un alza del 1,8% en doce meses, pero una caída de 4,3% en el trimestre. En la misma línea, el empleo independiente agrupa a 696.000 personas, lo que representa un aumento del 19,6% en comparación con el año anterior y un descenso del 3,1% en el trimestre.

Cabe destacar que el teletrabajo se masificó desde marzo de 2020, pero ha bajado paulatinamente. Actualmente, el 13,6% de los ocupados realiza su trabajo en esa modalidad y la mayoría de ellos son mujeres.

Vínculo entre bonos y deserción laboral

A propósito de las declaraciones que entregó ayer el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, el estudio dedicó un apartado al vínculo entre la entrega de bonos por parte del Gobierno y la deserción laboral.

Según el empresario, las personas que reciben un bono, prefieren no salir a trabajar. "Nos falta gente que no llega a trabajar porque la razón está en que reciben los bonos del Gobierno (…) Las mismas personas que buscan trabajo así lo explican: 'Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para que voy a salir a trabajar'", sostuvo el agrónomo y aseguró que ese es el estilo de vida e idiosincrasia de los chilenos.



No obstante, el estudio del Microdatos de la Universidad de Chile indica lo contrario. Según la encuesta, del total de inactivos, menos del 1% declaró que se mantiene en esa condición debido a que ha recibido un subsidio del Estado, o bien, ha retirado el 10%.