Con la votación en la Comisión de Constitución de la Cámara ya en tierra derecha, este miércoles 1 de septiembre se vivirá la primera gran jornada del Cuarto Retiro del 10% de la AFP, tras fusionarse las iniciativas inicialmente presentadas.

En la instancia de votación, se necesitan 2/3 de apoyo para avanzar en la tramitación de legislar este eventual cuarto retiro, en sesión donde se presentarán previamente posturas de los invitados a la instancia que iniciará a las 15:00 horas.

Ahí, además de los diputados que votarán, estarán presentando Bettina Horst (directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo), David Bravo (Académico de la UC) y José de Gregorio (ex Presidente del Banco Central). Tras eso, se llevará a cabo la primera votación, donde según señaló Marcos Ilabala, Presidente de la Comisión de Constitución, ve la "situación muy compleja".

Con ese panorama, y con 6.849.775 afiliados que eventualmente podrían cobrar el cuarto retiro en caso de aprobarse, las posturas previo a la votación han dejado en claro que será un proceso reñido. A continuación te contamos al respecto.



¿Cuáles son las posturas sobre el eventual Cuarto Retiro de 10% AFP?



Previo a la votación de este 1 de septiembre, postura hay por montones, desde candidatos presidenciales hasta parlamentarios y la propia nueva Presidenta del Senado, Ximena Rincón.

"Llevo batallando cuatro años con la necesidad de terminar con el uso de tablas de mortalidad que no son representativas de la realidad y que hacen que la plata de los pensionados no les llegue a ellos cuando tiene que llegarles", dijo Rincón, a CNN Chile. Y la respuesta de Pamela Jiles no tardaría en llegar.





"La invito (a Ximena Rincón) a hacer lo mismo que hizo a comienzos de este año, a darse una voltereta. La invito a una nueva vuelta de carnero y que en vez de seguir rechazando el cuarto retiro se ponga con los intereses de las personas y apruebe", dijo Pamela Jiles, el rostro de los anteriores retiros.

Por su parte, los votos del oficialismo están bajo la lupa, esto considerando que diputados de Chile Vamos dejaron abierta la posibilidad de votar a favor del cuarto retiro. Uno de ellos, es Jorge Durán (RN), quien en CHV aclaró su postura de cara a la votación.

"He señalado que no estaban los mismos requisitos para aprobar que estuvieron en el primero, segundo y tercer retiro. No obstante, estoy abierto al diálogo, estoy abierto al debate y no descarto incluso, si vemos que a través de la discusión la situación lo amerita, aprobar este cuarto retiro”, explicó.

Finalmente, el ministro de Economía, Lucas Palacios, también alzó la voz en esta jornada, declarando que "estamos frente a una presión inflacionaria que hemos visto los últimos meses y por eso sería tan negativo un cuarto retiro".