Este domingo 4 de septiembre se llevará a cabo el Plebiscito de Salida de la propuesta de Nueva Constitución.

Ese día, todos los chilenos y chilenas mayores de 18 años habilitados por el Servel deberán sufragar obligatoriamente. Quienes se ausenten y no ejerzan su derecho a voto, se arriesgan a una multa de 0,5 a 3 UTM ($176,316).

Aunque la normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas para el Plebiscito de Salida, no recibirán multas aquellos que no puedan sufragar por alguno de los siguientes motivos:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Por algún otro impedimento grave, que sea debidamente comprobado ante el juez competente, quién revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Si te ausentas deberás acreditar la inasistencia ante el Juzgado de Policía Local cuando sea notificado posteriormente al Plebiscito. La notificación llegará al domicilio electoral que se encuentre registrado.

¿Cuándo termina la campaña electoral del Plebiscito de Salida?

Según el calendario del Servel, este jueves 1 de septiembre a las 24:00 horas se dará término a todo tipo de propaganda electoral, información electoral de utilidad para la ciudadanía y la franja gratuita de propaganda en canales de televisión de libre recepción. Arts. 31, 32, 33, 34 y 35, Ley N° 18.700.