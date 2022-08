Plebiscito Obligatorio | ¿Puedo no ir a votar si tengo Covid o estoy enfermo?

En tan solo 6 días más se llevará a cabo el histórico Plebiscito de Salida de la propuesta de Nueva Constitución.

En esta elección obligatoria, todos los chilenos y chilenas mayores de 18 años habilitados por el Servel para sufragar deberán elegir entre las opciones del Apruebo o Rechazo a la propuesta de Nueva Constitución.

El domingo 4 de septiembre, las personas podrán votar desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, y, según informa el Servel, el cierre de mesas se podrá realizar siempre y cuando no haya electores en la fila esperando emitir su voto.

Para saber cuál es tu local y mesa de votación, junto a los demás datos electorales puedes consultar AQUÍ con tu RUT. Si no logras revisar tus datos en la página del Servel, puedes llamar al 600 6000 166.

Cabe mencionar que si todavía no lees la propuesta de la Nueva Constitución, puedes descargarla en PDF AQUÍ.

Muchos ciudadanos se preguntan qué es lo que sucede si no asisten a votar el día del Plebiscito y qué pasa si están enfermos ese día. A continuación, nosotros resolvemos tus dudas.

¿Puedo no votar en el Plebiscito si estoy enfermo?

Aunque la normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas para el Plebiscito de Salida, no recibirán multas aquellos que no puedan sufragar por alguno de los siguientes motivos:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Por algún otro impedimento grave, que sea debidamente comprobado ante el juez competente, quién revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Si te encuentras enfermo el día del Plebiscito, deberás acreditar la inasistencia ante el Juzgado de Policía Local cuando sea notificado posteriormente al Plebiscito. La notificación llegará al domicilio electoral que se encuentre registrado.