Queda exactamente solo una semana para que llegue el día del Plebiscito de Salida, instancia histórica para nuestro país.

Ese domingo 4 de septiembre, los chilenos y chilenas deberán elegir entre las opciones del Apruebo y Rechazo a la propuesta de Nueva Constitución redactada por la Convención Constituyente.

Es importante tener claro que si el día del Plebiscito gana la opción del Apruebo, según lo que indica la actual Constitución, dentro de los 5 días siguientes a la comunicación de la sentencia, el presidente deberá convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure respetar y acatar el nuevo texto constitucional.

Tras esto, se deberá publicar el documento en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a la promulgación y entrará en vigencia ese mismo día.

Si por el contrario, gana la opción del Rechazo, según lo regulado en el Capítulo 15 de la actual Constitución que se creó a partir del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, se mantendrá vigente la Constitución de 1980.

Para que puedas votar lo más informado posible y no surja ningún inconveniente el día del sufragio, a continuación, respondemos cada una de tus dudas.

¿Cuándo y a qué hora es la votación?

El Plebiscito es el próximo domingo 4 de septiembre, y las personas podrán votar desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, según informa el Servel.

En cuanto al cierre de mesas, este se podrá realizar siempre y cuando no haya electores en la fila esperando emitir su voto.

Pese a esto: "Ninguna Mesa podrá realizar la declaración de cierre pasadas las 24:00 horas, del día del Plebiscito", señala el organismo.

¿Cómo saber dónde voto?

Para saber cuál es tu local y mesa de votación, junto a los demás datos electorales puedes consultar AQUÍ con tu RUT.

Si no lograste revisar tus datos electorales en la página del Servel, puedes llamar al 600 6000 166.

¿Cómo saber si soy vocal de mesa?

Para saber si eres vocal de mesa, debes ingresar AQUÍ con tu RUT. Allí aparecerán todos tus datos electorales, y entre estos, saldrá si eres vocal de mesa o no.

¿Es obligatorio votar y cómo excusarme?

La votación es obligatoria para todos los ciudadanos y ciudadanas mayores 18 años que estén habilitados por el Servel para sufragar.

Sin embargo, el voto será voluntario para los chilenos que tengan su domicilio registrado en el extranjero.

Si bien la normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas para el Plebiscito de Salida, no recibirán multas aquellos que no puedan sufragar por alguno de los siguientes motivos:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Por algún otro impedimento grave, que sea debidamente comprobado ante el juez competente, quién revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Si no se cumple con la obligación de ir a votar se deberá acreditar la inasistencia ante el Juzgado de Policía Local cuando sea notificado posteriormente al Plebiscito. La notificación llegará al domicilio electoral que se encuentre registrado.

¿Cómo es la papeleta?

En la papeleta aparecerán dos opciones, APRUEBO y RECHAZO y solo puedes elegir una opción, en la cual deberás dibujar una línea vertical, ningún otro rayado, si no, el voto será nulo.

¿Será gratis el transporte público ese día?

El día del Plebiscito sí habrá gratuidad en el transporte administrado por empresas estatales, es decir, el Metro de Santiago y ferrocarriles (tren Limache-Puerto en Valparaíso, Tren Rancagua-Estación Central, Tren Nos-Estación Central, Buscarril Talca-Constitución, Biotren, Corto Laja, y el servicio Victoria-Temuco).

Sin embargo, el sistema de buses Red (Transantiago) cobrará su tarifa habitual.

El Metro de Santiago funcionará desde las 07:00 horas hasta las 23:00 horas, y aunque el pasaje será gratuito, los pasajeros deben llevar su tarjeta Bip! o TNE para poder pasar por los validadores, los que marcarán costo cero.

Además, ese día, se dispondrá de miles servicios especiales, tanto terrestres como marítimos, para los lugares más aislados del país. Para revisar por comuna y región el servicio especial de transporte que más te conviene, ingresa AQUÍ.

¿Dónde puedo descargar la Nueva Constitución?

Puedes descargar en PDF la propuesta de la Nueva Constitución AQUÍ.