El pasado miércoles 1 de junio, se llevó a cabo en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, la primera Cuenta Pública del presidente de la República, Gabriel Boric.

Fue durante esta instancia que el mandatario dio a conocer nuevas medidas y proyectos de ley para su gobierno y repasó los logros que ha tenido durante el corto periodo de tiempo que lleva como presidente de Chile.

En su discurso, el gobernardor anunció 5 ejes de ruta con los que trabajará durante todo su mandato, y estos fueron: derechos sociales, justicia y seguridad, mejor democracia, crecimiento inclusivo y medio ambiente.

En cuanto a la financiación de las 60 medidas y casi 30 proyectos de ley anunciados en la Cuenta Pública, desde el Ejecutivo explicaron que estos se financiarían a través de la Reforma Tributaria y el cobro de impuestos.

A continuación, te contamos en detalle cómo es que el Gobierno financiará todas las medidas y reformas pronunciadas por el Jefe de Estado en la Cuenta Pública.

¿Cómo se financiarán las reformas anunciadas por el Presidente Gabriel Boric?

El Gobierno planea hacerlo a través de la Reforma Tributaria y el Cobro de Impuestos. Con estas medidas, se espera que la recaudación pueda aumentar de un 4 a un 5% el PIB, y que se eleve la inversión hasta un 30%, en comparación con 2021.

Reforma Tributaria

El proyecto de la Reforma Tributaria, que se presentará como propuesta a finales este mes, busca hacerse en base a 4 ejes: reducir las exenciones tributarias, implementar una política antievasión, compensación al Estado por la explotación minera y los impuestos a las personas y a la riqueza. Además, este proyecto busca cubrir al menos la mitad del gasto de las arcas fiscales.

"Sabemos que frente a una reforma tributaria con estas ambiciones habrá quienes argumenten que no es el momento. Mi respuesta es clara y firme: el país no puede esperar y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No podemos dejar que algunos contribuyentes sigan eludiendo sus obligaciones tributarias mientras millones de chilenas y chilenos pasan los años en listas de espera para una intervención médica, para acceder a una vivienda o para conseguir una pensión digna", declaró el presidente.

"Nuestra reforma tributaria atacará las bases de la desigualdad, gravando los altos ingresos y patrimonios, las rentas mineras y los resquicios legales para financiar el cumplimiento de derechos sociales en salud, pensiones y cuidados", agregó el mandatario.

Cobro de Impuestos

En cuanto a este punto, el Gobierno anunció que buscará que se cobren impuestos justos y ojalá de acuerdo a los ingresos. También desde el ministerio de Hacienda se anunciaron modificaciones, tales como para los patrimonios sobre los 5 millones de dólares.