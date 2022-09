La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, anunció que no se perseguirá penalmente a los responsables del ciberataque porque "es muy difícil llegar a pesquisar esto".

Ciberataque en Tribunales: Vocera del Poder Judicial anuncia que no recurrirán a la justicia

El ataque informático sufrido por el Poder Judicial en la jornada del lunes 26, parece no tener repercusiones en ese órgano del Estado. La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, anunció que no se perseguirá penalmente a los responsables del ataque porque "es muy difícil llegar a pesquisar esto".

El virus Cryptolocker atacó a cerca de 150 equipos -el 1% de la red del Poder Judicial- con Windows 7 y antivirus McAfee, y se produjo una semana después de la masiva filtración de correos que afectó al Estado Mayor Conjunto.

La vocera indicó que "es muy difícil llegar a pesquisar esto, no solamente al Poder Judicial, sino a todos los ciudadanos. Nos llegan a cada rato correos electrónicos en los se piden claves de banco, se ofrece participar en concursos y dicen (por ejemplo) que hay una herencia para usted y todas estas cosas, algunas son absurdas y otras pueden llegar a ser creíbles".

Vivanco agregó que "la pesquisa de esto es un tema de cibercrimen que es bastante difícil de hacer, por lo cual, más que ir a la persecución de los culpables, lo importante es tomar las medidas de prevención y en este caso el cuidado que se pudieron tomar en el momento".

La abogada aclaró que el uso de Windows 7 en los computadores se debe a "un tema presupuestario".