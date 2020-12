10% AFP | ¿Qué pasa con el segundo retiro si aún no pido el primero?

Tras el anuncio del Presiente Sebastián Piñera de la promulgación de la ahora ley que permite un segundo retiro de los fondos de pensiones de las AFP, son muchas las interrogantes en torno a esta nueva ley, por ejemplo, si no he realizado el primer retiro ¿Podré ahora retirar ambos? Y si es así ¿Tendré que pagar impuestos en ambos?



Lo cierto es que esta segunda iniciativa al igual que la anterior permite efectuar la solicitud de retiro en los siguientes 365 días desde que se convierte en ley, por este motivo, no todas las personas han sacado sus fondos del primer retiro.



¿Cómo será el procedimiento si aún no he hecho la solicitud para el primer retiro?



Debemos tener en claro que ambos retiros son diferentes y con sus propias reglas, esto significa que en caso de que una persona desee hacer ambos retiros, tendrá que realizar dos solicitudes diferentes, para evitar confusiones las AFP tendrán que colocar en sus sitios web dos opciones que el afiliado deberá escoger: la primera opción te derivará al primer retiro del 10% y la otra opción al segundo.



Además es importante tener en consideración las diferencias de cada iniciativa, por ejemplo, en la ley recién aprobada las rentas sobre $1,5 millones deberán pagar impuestos al retirar; siendo la principal diferencia con respeto al primer 10% donde hubo una exención tributaria universal, además de tener en consideración que quienes no han realizado su solicitud de retiro del primer 10% tienen plazo hasta el 30 de julio del 2021.