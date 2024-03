La Roja de Ricardo Gareca sumó un triunfo y una derrota en su paso por Europa, pero, más allá de los resultados, el equipo dejó muy buenas sensaciones entre los históricos nacionales. Iván Zamorano, por ejemplo, se mostró esperanzado con lo que puede hacer Chile bajo el mando del Tigre.

En diálogo con ESPN, Zamorano contó que “cuando veo a la Roja, hay momentos en que pareciera que sigo jugando porque me pongo nervioso y sufro. Pero estos dos partidos los vi con tranquilidad, porque vi bien al equipo. Lo que a uno le queda son las sensaciones, el ímpetu, la actitud, la forma de jugar”.

“El equipo tiene momentos y con Francia podríamos haber aprovechado los grandes momentos, podíamos empatar. Los resultados generan fe, esperanza, pero esta selección mostró buenas sensaciones y eso es lo más valorable”, dijo.

“Me encanta Gareca, ya lo había dicho y lo hablé con él alguna vez. Y tiene algo súper valorable. En poco tiempo logró lo que muchos entrenadores en Chile no habían logrado: que el equipo empiece a jugar a algo, a tener iniciativa con equipos europeos y potentes”, agregó.

“Estoy muy esperanzado con lo que viene. Volvió eso de ver a la selección y decir: tenemos buenos jugadores. Y cuando tienes un DT que te capacita, que puede planificar bien un partido y el sistema de juego, lo demás llega solo”, sumó.

Los destacados de Zamorano

Además de hablar del rol de Ricardo Gareca en el banquillo nacional, Iván Zamorano habló de los jugadores más destacados de los amistosos frente a Albania y Francia. El mejor, para Bam Bam, fue Darío Osorio, quien mostró un cambio de actitud respecto a sus previas apariciones en la Roja.

“Cada vez me sorprende más lo de Rodrigo Echeverría, es un tipo que ha crecido mucho en el fútbol argentino. Lo de Osorio no me sorprende porque ya le había visto esas cosas que hace, pero ahora está con un ritmo mucho más elevado desde el punto de vista de potencia física y personalidad”, dijo.

“Osorio está con una proyección enorme. Creo que va a ser titular en la Copa América. En estos partidos lo vi muy maduro y con otra personalidad. Seguimos creciendo”, añadió.

“(Gabriel) Suazo no es sorpresa, juega en un fútbol mucho más exigente. (Víctor) Dávila quizás viene de jugar un fútbol menos exigente, pero es un equipo europeo y en donde compite a nivel internacional. Gareca les ha dado confianza a estos chicos para que se desarrollen y sean útiles para la selección”, cerró.

