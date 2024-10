Ricardo Gareca confirmó que sigue firme al mando de la selección chilena. Pese a estar último en las Eliminatorias y a que puso en duda su continuidad tras la derrota ante Colombia, reconoció que conversó con Pablo Milad. Lo que fue determinante en su continuidad en el cargo.

“Tenemos una excelente relación. Ellos me dan el apoyo. Yo no estoy abatido. Simplemente dije que es mejor reflexionar”, confesó el adiestrador que se mantiene en el cargo.

Pero tras confirmar que sigue en el mando del equipo nacional, el Tigre lanzó un potente recado hacia la ANFP. Esto debido a la situación de los microciclos y que no ha podido realizar en este proceso que dirige.

La petición de Ricardo Gareca

“El microciclo no se puede hacer. Reglamentariamente no se puede. Hay que instrumentarlo y reglamentarlo para que así ocurriera. En este momento no se puede hacer absolutamente nada sobre eso”, expresó este viernes.

Ahora su tono cambió radicalmente para hacer una importante petición y que ya trajo sus frutos en antiguas experiencias. “Yo fuí uno de los causante para que en Perú los jugadores estén disponibles una semana antes. Todo mi equipo luchó por eso y lo pudimos conseguir”, comentó.

Dicha medida permitió a Gareca en su momento contar con más días de trabajo y eso permitió justamente pelear la clasificación a un mundial con el país vecino. “Este es un proceso iniciado y hay que ajustarse a lo establecido. No se puede cambiar en estos momentos y habrá que verlo con el tiempo”, complementó el argentino.

Por lo que este aviso podría modificarse próximamente ya que en noviembre es la última fecha de Eliminatorias ante Perú y Venezuela. Lo que además será determinante en el futuro del adiestrador.