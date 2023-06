Arturo Vidal ya está en el país para integrarse a la selección chilena de cara a los próximos amistoso de la Roja frente a República Dominicana y Bolivia. El King se perdió el duelo contra Cuba por los compromisos de Flamengo, pero se este martes a los trabajos en Juan Pinto Durán.

Y Vidal no pierde tiempo: pese al frío que se ha dejado caer en la zona central del Chile, Arturo Vidal salió a trotar a la calle con apenas 1° Celsius. El video fue compartido en el Story de Instagram por el primo del futbolista, Carlos Aliaga Vidal, Yito.

“De verdad yo he conocido hueones que entrenan, pero este la caga. De verdad que es una máquina. Hay 1°, son las 11:40 (PM) y quiso salir a entrenar para llegar bien a la selección. ¡Vamos Rocky!”, dice Yito en el video.

El familiar de Vidal agregó: “y yo acá en la camioneta calentito. Estaba muy helado para salir a correr, la caga este hueón. Dedicación y disciplina, de verdad se saca la chucha entrenando”.

Cabe recordar que Arturo Vidal llegó a Chile locuaz: confirmó que no sigue en Brasil que está distanciado de Jorge Sampaoli por su suplencia en Flamengo y se refiere indirectamente a la polémica ausencia de Claudio Bravo en la Roja.

“Siempre he dicho que no hablo de quienes no están y toman las decisiones que creen. (…) Yo estoy agradecido de estar, porque me llamaron, pero cada jugador elige lo que quiere. La selección siempre es lo primero y agradezco a los que están”, sostuvo Vidal.

El entrenamiento de Vidal