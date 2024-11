La Roja vuelve a la acción para salir del fondo de las Eliminatorias, donde marcha como colista exclusivo con apenas cinco puntos en 10 partidos. El equipo nacional enfrenta a Perú y Venezuela con la obligación de ganar ambos desafíos para no renunciar al Mundial 2026.

Una de las preguntas que rodean esta fecha doble es quién será el capitán. Últimamente, la jineta ha sido todo un tema en la Roja: el retiro de Claudio Bravo y la lesión de Alexis Sánchez dejaron al equipo sin un líder, y en su reemplazo fueron elegidos Mauricio Isla y Guillermo Maripán.

Pero ahora volvió Arturo Vidal, uno de los emblemas de la Generación Dorada, y todo indica que el King portará la jineta en estas oportunidades. En D Sports mencionaron es que lo más probable es que el volante de Colo Colo sea elegido por sus compañeros para estos partidos.

“A Isla lo eligieron los jugadores. Maripán fue designado por Ricardo Gareca. En una oportunidad, con un jugador de la Generación Dorada, el DT ya dejó que los compañeros escogieran. Ahora, todo indica que la decisión se la dejará al equipo y ellos elegirán a Arturo Vidal“, mencionaron.

Vidal vuelve con todo a la Roja: sería el nuevo capitán | Photosport

¿Vidal será el capitán de la Roja?

Sobre ser capitán, Arturo Vidal declaró en rueda de prensa que “no es decisión mía, pero vengo a aportar, dar experiencia y ayudar al equipo. Quiero ayudar en un momento difícil y hacer crecer a esta selección, que tiene mucho talento. Ojalá quedarnos con los seis puntos”.

“Mi objetivo es que tengan más confianza para estos partidos. Cuando me toque hablar me escucharán, estarán atentos, estaré gritando todo el rato en entrenamientos y partidos, así se van a sentir bien. Me tocó ser líder, lo hice de buena forma y por eso se dieron resultados, ahora no será diferente”, dijo.