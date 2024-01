La Roja Sub 23 llegó a Venezuela para debutar este domingo en el Preolímpico. El equipo que dirige Nicolás Córdova busca uno de los dos cupos sudamericanos a los Juegos Olímpicos 2024 y saldrá a enfrentar la competencia con un portero que nació en Estados Unidos y mide 1.94. Se trata de Vicente Reyes.

El futbolista del Norwich City aparece como la carta principal para el arco nacional, donde además fueron nominados Diego Carreño (O’Higgins) e Ignacio Sáez (Universidad de Chile). Su historia con la Roja la contó Cristián Leiva, extécnico de las selecciones menores de Chile, a El Mercurio.

“Su papá se puso en contacto con nosotros cuando estábamos en la Sub 15. Nos mandó videos de Vicente. Tremendo físico, grandote, bien crecidito. Arquero de escuela norteamericana. Le vi buenos entrenamientos. Además me contacté con Rodrigo Ríos, quien estaba en el Atlanta United, justamente donde jugaba Vicente, para coordinar todo”, contó el Flaco.

“Después de un largo seguimiento decidimos traerlo para una Copa UC. Recuerdo que no hablaba nada de español, o casi nada, pero poco a poco se fue integrando. Lo llevamos a todos lados: una gira por Finlandia, al Mundial Sub 17 que se realizó en Brasil en 2019”, siguió.

“Iban casi todos de la categoría 2022 y él es 2003, porque pensamos en el futuro más que en esa Copa del Mundo. Dejé fuera a buenos arqueros 2002 y me la jugué por él. Lo hicimos sentir bien, integrado. Le hicimos sentir afecto por la camiseta. Creo que eso lo terminó de convencer de jugar por Chile”, sumó.

Vicente Reyes debutó en la Roja en el Sudamericano Sub 20

Si bien Vicente Reyes acompañó a la Roja en el Sudamericano Sub 17 y el Mundial Sub 17 (ambos en 2019), su debut con la camiseta nacional no fue hasta el 2023. Fue el portero titular de Chile en el Sudamericano Sub 20, donde el equipo nacional, entonces dirigido por Patricio Ormazábal, no pudo clasificar a la Copa del Mundo.

Reyes, en ese entonces jugador del Atlanta United de Estados Unidos, estuvo en los cuarto partidos de la Roja en la competencia sudamericana. Recibió cinco goles en tres partidos y entregó su valla invicta en uno. En todos los encuentros jugó 90′, dejando en la banca a Pedro Garrido y Thomas Gillier.

Luego de su participación en el Sudamericano Sub 20, Reyes dio el salto desde el Atlanta United al Norwich City, donde es compañero de Marcelino Núñez. Su participación con el cuadro inglés lo hizo integrarse más tarde que sus compañeros a las prácticas de la Roja de Nico Córdova. Ya está en Valencia, Venezuela junto al resto del equipo nacional.

Programación de La Roja Sub 23 en el Preolímpico

Domingo 21 de enero. Fecha 1. Perú vs Chile. 17:00 horas.

Miércoles 24 de enero. Fecha 2. Libre.

Sábado 27 de enero. Fecha 3. Uruguay vs Chile. 20:00 horas.

Martes 30 de enero. Fecha 4. Chile vs Argentina. 20:00 horas.

Viernes 2 de febrero. Fecha 5. Chile vs Paraguay. 20:00 horas.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.