Ulises Ortegoza cautivó a Ricardo Gareca, quien incluyó al volante de 27 años en la nómina provisional de la Roja para la Copa América. El mediocampista de Talleres de Córdoba pudo optar a la nacionalidad chilena gracias a su abuela paterna, Carmen López, quien llegó en su infancia a vivir en Argentina.

Y nunca más se fue. En el vecino país tuvo a Diego Ortegoza, el padre de la gran sorpresa del Tigre en la nómina de 55 jugadores. “Ella está viva y es un orgullo grande esta noticia. Ulises comenzó a jugar en el equipo de baby fútbol de San Nicolás de los Arroyos”, comentó a Las Últimas Noticias el progenitor del centrocampista, quien dio sus primeros pasos en la actividad en su ciudad natal.

Tras un breve paso por las inferiores de Rosario Central, el convocado al Equipo de Todos abandonó la actividad. Tras esa pausa, se enroló a Los Andes, el club donde partió su etapa profesional. Luego pasó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Y desde junio de 2022 que milita en la T cordobesa.

“Yo siempre lo critico, jajaja. Pero es para que mejore todavía más. Uno sabe que da para un poco más. Juega en cualquier posición de la mitad de la cancha. Acá se considera que tiene cuatro pulmones. No se cansa nunca. Sabe definir bien. Le hizo un gol a River en su estadio y quedó en la historia de San Nicolás”, agregó Diego Ortegoza.

Ulises Ortegoza en acción ante River. (Hernan Cortez/Getty Images)

Padre de Ulises Ortegoza se enteró del llamado de Gareca a la Roja por las noticias

Ulises Ortegoza apareció en la lista provisional de Ricardo Gareca para la Roja en la siguiente edición de la Copa América, que comenzará en junio. “Estoy muy feliz. Me enteré por las noticias. Algo sabía porque hace unos seis o siete más, incluso más, hicimos todos los papeles en el consulado para que se nacionalice chileno”, comentó Diego sobre esta gran noticia de su hijo, siempre en diálogo con LUN.

“Buscamos varios papeles antiguos de mi madre, como su certificado de nacimiento. Luego me nacionalicé yo para apurar todo. Todo sea por él, le dije que por él voy hasta China. Veía las noticias hace rato, mi hijo no nos adelantó nada. No sabíamos si era verdadero o falso, pero lo confirmamos este lunes”, aseguró Diego Ortegoza sobre la buena nueva que llegó este 6 de mayo.

Otra imagen de Ortegoza frente a los Bichos Colorados. (Foto: Talleres de Córdoba).

Agregó más antecedentes, como que su madre Carmen López dejó Santiago de Chile a los 11 años y regresó recién a los 70, gracias a un regalo familiar. “Con la noticia de Ulises esto se desbordó. Ahora tengo comunicación con primos que no conozco, pero que entramos en contacto”, apuntó el padre del centrocampista que mide un metro y 80 centímetros y lucha por quedar entre los citados definitivos al certamen de selecciones más antiguo del mundo.

