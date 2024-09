La selección chilena viene con la moral por el piso, porque el pasado jueves se inclinó ante Argentina en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo de Ricardo Gareca jugó muy mal en Buenos Aires, sobre todo el segundo tiempo ante los campeones del mundo, y volvió a Santiago con un 3-0 en contra.

Ahora la Roja tiene que dar vuelta la página y piensa en ganarle a Bolivia, para así sumar la segunda victorias en las actuales clasificatorias y respirar en la tabla de posiciones.

Jaime Vera aprueba a la gran sorpresa de Gareca ante Bolivia

Una de las novedades que tiene en mente el entrenador Ricardo Gareca es la presencia de Vicente Pizarro como titular, en desmedro del suspendido Marcelino Núñez.

El volante de Colo Colo nunca ha jugado como titular en la Selección, porque apenas suma 11 minutos con la Roja, en la derrota ante Ecuador en Quito, partido que dirigió el interino Nicolás Córdova.

Ricardo Gareca prepara cambios en la formación de la Roja. Foto: Edwin Navarro/Photosport

La presencia del Vicho desde el arranque fue aprobada por el ex seleccionado Jaime Vera, quien sentenció que “está preparado, ha hecho una buena temporada y no es que él no conozca a la Selección, acuérdense que ha sido seleccionado infantil y luego juvenil, entonces no es algo desconocido para él”.

“Él ha ido mostrando paso a paso su crecimiento, lo ha hecho muy bien en toda su carrera, en su profesión, así que está bien, es lo que debe hacer un jugador de fútbol que es quemar etapas y él lo ha hecho muy bien”, cerró el Pillo en contacto con RedGol.

La formación de Chile ante Bolivia

Gabriel Arias; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Carlos Palacios; Darío Osorio, Eduardo Vargas y Víctor Dávila.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Bolivia por las Eliminatorias?

El partido entre las selecciones de Chile y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este martes 10 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Nacional.

