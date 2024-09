La selección chilena fue goleada por Argentina y se hundió en la tabla clasificatoria, donde quedó penúltima en las Eliminatorias al Mundial 2026. La Roja de Ricardo Gareca puede caer incluso más bajo si Perú le gana a Colombia (21:30). El momento no es para nada bueno.

Las críticas tras la derrota en Argentina apuntan a varios nombres, mientras que para Fernando Solabarrieta el principal responsable es el entrenador. En Radio La Metro, el periodista deportivo dejó ver toda su rabia y explotó contra el Tigre, y quienes lo pedían para la banca chilena.

“Los que hablaban del ‘Gran Perú’ de Gareca se engrupieron a todos. ¿Gran Perú? Entró quinto. El martes le vamos a ganar a Bolivia y el miércoles todos van a decir: ‘Bien, Gareca, vamos por buen camino’. No, no vamos en un buen camino, vamos por un pésimo camino”, estalló.

“Contratamos a un técnico que, primero que nada, se quiso salvar solo y llamó a todos los que en ese instante tenían rendimiento. ¿De qué nos servía que Bravo atajará la Copa América? De nada; Bravo se retiró 15 días después. ¿De qué te sirve ahora?”, agregó después.

Fernando Solabarrieta estalla por “las malas decisiones de Ricardo Gareca”

Fernando Solabarrieta no se detuvo ahí. “Sigamos jugando con Arias que tiene 35 años… ¿Por qué no ponemos con Brayan Cortés? ¿Cuál es el pecado de Brayan Cortés? Cada vez que lo vi jugar en la selección, lo hizo bien, y cada vez que lo veo a Arias, me quedan muchas dudas”, dijo.

Cuando Luka Tudor le reprochó que no podía culpar a un solo jugador, Solabarrieta siguió su descargo: “Hablo de las malas decisiones de Gareca. Esto es una suposición, pero Gareca empezó a jugar con la Generación Dorada para que no le llegaran las críticas tan rápido”, concluyó.

