La selección chilena está a sólo horas de enfrentar su tercer partido en estas Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. El equipo de todos recibirá esta noche a Perú en el Estadio Monumental, donde la obligación es ganar tras apenas sumar un punto en la primera fecha doble.

De cara a este importante compromiso Eduardo Berizzo ya tiene definida a su oncena, enviando a la cancha a Brayan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz (Víctor Felipe Méndez), Rodrigo Echeverría; Diego Valdés (Víctor Dávila); Alexis Sánchez y Ben Brereton Díaz.

Es en defensa donde se armó el debate pelotero, donde hay varios que dudan del acompañante para Gary Medel. El Pitbull es el capitán e inamovible en el puesto, por lo que su pareja debe ser elegida sabiamente.

Uno que tiene una opinión bien clara al respecto es Marcos González, quien en charla con RedGol declaró que “a Gary lo veo bien. Es el jugador probado que tenemos. Siempre va a cumplir de acuerdo a la expectativas que tengamos. Es uno de los puntos altos en defensa y no hay nada de él que me pueda sorprender”.

“Gary es el jugador más completo que tenemos en la defensa y donde lo pongamos sabemos que va rendir. Ahora, en el acompañante que tenga es donde la cosa puede variar”, agregó.

Sobre quién debería ser su acompañante, Lobo del aire se la jugó al decir que “entre Guillermo Maripán y Paulo Díaz siempre lo he dicho, y no porque me guste uno y el otro no. Para mía Diaz está jugando en Argentina y tiene un nivel que está por sobre la media. Los jugadores que militan ahí deben estar sí o sí, ser los más usados”.

Los números de Paulo Díaz y Guillermo Maripán en este 2023

Lo de Paulo Díaz en River Plate en este 2023 es para destacar. El ex Colo Colo y Palestino es los titulares más importantes para Martín Demichelis, acumulando 29 partidos y registrando un gol en 2.390 minutos de juego.

Números simulares presenta Guillermo Maripán, quien en este 2023 ha disputado 24 encuentros con el AS Mónaco en Francia.

¿Cuándo jugará la selección chilena por las Eliminatorias?

La Roja jugará de local ante Perú el jueves 12 de octubre a partir de las 21:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano. Posterior a eso el equipo de todos visitará a Venezuela el miércoles 17 (18:00 hora de Chile) en el Estadio Monumental de Maturín.

