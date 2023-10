Leonel Herrera no quiere a Guillermo Maripán contra Perú: "No sé por qué no ponen a Paulo Díaz"

La selección chilena prepara el Clásico del Pacífico contra Perú con Gary Medel y Guillermo Maripán como dupla en la zona central de la defensa. La Roja enfrenta a Perú por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, pero Leonel Herrera, padre, discrepa con Eduardo Berizzo.

Es que a Chuflinga le gustaría ver a Gary Medel con Paulo Díaz en la defensa, y no Maripán. El zaguero de los registros de River Plate vive hace mucho un buen presente en Argentina y Herrera cree que tiene más armas que el central del Mónaco.

“Contra Perú hubiese confiado en Paulo Díaz, que él fuera la dupla en defensa de Gary Medel y no Guillermo Maripán. Díaz y Medel son dos jugadores rápidos que manejan bien el puesto. No es tan necesaria la estatura contra Perú. Sería lo ideal, yo no sé por qué no lo ponen”, dijo en conversación con Paulo Flores y RedGol.

Leonel Herrera agrega además que “estoy preocupado porque todavía no podemos conformar un plantel generoso como el que teníamos unos años atrás, en eliminatorias pasadas. Tengo mis dudas porque los peruanos han aprovechado bien el tiempo, tienen buenos jugadores y va a ser complicado para Chile. Uno quiere que nos vaya bien, pero será difícil”.

Por su parte, el ex mundialista con la Roja, René Valenzuela, manifestó que “estoy preocupadísimo. Contra Perú no deberíamos perder puntos, pero por cómo está jugando la selección, nos falta gol. Y así se ganan los partidos”.

Sentencia que “a mí me gusta Paulo Díaz. Pero Maripán le da altura a la defensa. Medel se eleva bien, es como el Chita Cruz, siempre gana, pero nos puede tocar un pailón grande como Paolo Guerrero. Es complicado, pero yo apostaría por Díaz y Medel. Es un poco jugar a la ruleta en un factor importante”.

Maripán titular por Paulo Díaz

Cabe considerar que el Toto Berizzo pretende formar ante Perú con Brayan Cortés en el arco; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Rodrigo Echeverría y Diego Valdés en mediocampo; Alexis Sánchez y Ben Brereton en la delantera.

Paulo Díaz está en la nómina, pero Berizzo seguiría apostando por Maripán para subir el promedio de altura de la defensa, considerando que la estatura del experimentado y eficiente Gary Medel está por debajo del promedio de centrales.

¿Cuándo juega Chile ante Perú?

La selección chilena recibirá a Perú este jueves 12 de octubre desde las 21:00 horas en el estadio Monumental. El partido es válido por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos años tiene Guillermo Maripán?

Guillermo Maripán cumplió 29 años el pasado 6 de mayo de 2023. Con 1,90 metros de altura, el defensa chileno ha vestido las camisetas de Universidad Católica, Deportivo Alavés y Mónaco.