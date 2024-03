La selección chilena sale a la cancha para enfrentar a Francia en el segundo partido de esta doble fecha FIFA. Los dirigidos por Ricardo Gareca jugarán ante toda una potencia en el viejo continente, que tiene en Kylian Mbappé a probablemente el mejor jugador de la actualidad.

Obviamente que el anular al delantero del PSG será clave para evitar pasar una mala tarde en Marsella. Con su velocidad y regates el atacante puede causar estragos, algo que ya se busca evitar en Chile.

Uno que salió a hablar con autoridad al respecto fue Héctor Puebla, quien en 1989 en un amistoso supo dejar en nada las cualidades de Diego Armando Maradona. Es más, hasta intercambió la camiseta con el 10 argentino, polera que todavía guarda como una joya.

En charla con RedGol, el ex defensor afirmó que “Kylian Mbappé cuando toma velocidad es bastante rápido. Yo creo que hay que anticiparle la pelota, que no le llegue y estar cerca de él siempre. Si agarra velocidad se hace muy difícil, sobre todo si le meten pelotas en profundidad”.

“Está difícil, porque a pesar de que mejoró mucho la selección en el úlitmo partido, ahora son palabras mayores. Yo creo que cualquiera que mande Gareca a marcarlo lo hará de la mejor forma posible. Hay varios que están capacitados de hacerlo de manera individual”, agregó el Siete Pulmones.

En ese sentido, el emblema de Cobreloa lanzó que “lo primero será cortar los circuitos en el mediocampo, con algún foul suave sin mala intención. Hay que tratar de que no le llegue la pelota. En este partido no habrá VAR, por lo que hay que jugar como hay que jugar no más”.

“Acá vamos a ver en que pie estamos para la Copa América y luego para las Eliminatorias. Es un bonito examen, un partido que todos quieren jugar”, concluyó el Ligua.

¿A qué hora juega la selección chilena ante Francia?

Chile jugará ante Francia hoy martes 26 de marzo desde las 17:00 (hora de Chile) en el Estadio Vélodrome de Marsella.

¿Qué canal transmite este amistoso entre Chile y Francia?

Este encuentro de la Roja ante los franceses podrá ser visto de manera gratuita en TV abierta, a través de la pantalla de Chilevisión. También estará disponible en la señal online de este canal.

