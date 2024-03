La selección chilena tiene en cosa de horas su esperado duelo ante Francia en el segundo partido de esta doble fecha FIFA. El equipo de Ricardo Gareca desafía a toda una potencia en el viejo continente y hay ilusión en que se puede hacer un buen partido, sobre todo tras el 3-0 sobre Albania del viernes pasado.

El mismo DT argentino dejó en claro eso, afirmando en conferencia de prensa que “estoy entusiasmado e ilusionado. Me gusta el jugador chileno, a quien he enfrentado y ahora constatado su calidad en estos días en Italia y ahora en Francia. Tienen calidad y son muy profesionales. Tengo buenas sensaciones y me gusta lo que estoy viendo”.

“Enfrentamos a una selección que fue campeona y luego subcampeona del mundo. Entonces es complicada, pero desde las complicaciones nosotros somos una selección importante también. Son jugadores de primer nivel, entonces a lo que aspiramos es hacer un buen papel. Chile está en condiciones de hacer un buen partido”, agregó el Tigre.

Además y tal como hace unos días, el argentino volvió a depositar su confianza en la llamada generación dorada, dejando en claro que “yo no creo en los cambios generacionales intencionales”.

“No significa que yo tenga la verdad, desde ya lo digo, pero yo creo en eso. Yo creo que los cambios generacionales se dan naturalmente, porque el jugador dejó de ser competitivo, abandonó el fútbol, arrastra lesiones o ya tiene deseos de no estar en el primer nivel”, declaró.

Para cerrar, el Tigre avisó que “mientras el jugador, por más edad avanzada que tenga, siga mostrando signos de competencia y una regularidad, no creo en los cambios generacionales. Para mí se dan naturalmente”.

¿A qué hora juega la selección chilena ante Francia?

Chile jugará ante Francia este martes 26 de marzo a partir de las 17:00 (hora de Chile) en el Estadio Vélodrome de Marsella, Francia.

¿Qué canal transmite este amistoso entre Chile y Francia?

Este amistoso de la Roja podrá ser visto de manera gratuita en TV abierta, a través de la pantalla de Chilevisión. También estará disponible en la señal online de este canal.

