Ricardo Gareca entregó su nómina de la selección chilena para el amistoso ante Paraguay del próximo 11 de junio, con la gran sorpresa de que nuevamente decidió pasar del llamado a Arturo Vidal y Gary Medel.

Dos emblemas de la generación dorada de la Roja tendrán que ver ese partido por la TV, tal y como fue en marzo pasado para los amistosos ante Albania y Francia en Europa.

Uno que comentó esta polémica decisión del Tigre fue Roberto “Cóndor” Rojas, quien en charla con RedGol declaró que “no fue llamado Medel porque no es titular en Vasco, es por eso, no tiene ritmo competitivo en ese sentido. Lo de Vidal me parece extraño, se recuperó en Colo Colo, jugó bien ante Alianza. A no ser que sea por un tema físico, que el DT tenga sus dudas. Su ausencia es la sorpresa mayor”.

En ese sentido el ex portero afirmó en torno a la nómina, donde destacaron nombres como los de Zavala, Guerrero y Pérez, que “está ahí nomás, los problemas de la selección que son muchos y no pasa por esa solución”.

“El técnico puede tener gustos, pero que después haya rendimiento colectivo y no perjudique a la selección chilena, pues tiene compromisos serios. Es un partido amistoso, pero viene la Copa América y deben tener confianza. A muchos los quiere probar antes de la Copa América”, agregó.

Para cerrar y a la hora de analizar el llamado de Bravo, Cortés y Arias, el Cóndor opinó que “bien los arqueros llamados. Los tres han pasado por otros procesos de chile y han jugado. Me parece bien esos nombres”.

Arturo Vidal no juega en la Roja desde el 12 de septiembre de 2023, día en que se empató 0-0 ante Colombia en el Monumental. | Foto: Photosport.

La nómina de Chile contra Paraguay

1.- Gabriel Arias

2.- Marcos Bolados

3.- Claudio Bravo

4.- Ben Brereton

5.- Matías Catalán

6.- Brayan Cortés

7.- Víctor Dávila

8.- Paulo Díaz

9.- Rodrigo Echeverría

10.- Thomas Galdames

11.- Maximiliano Guerrero

12.- Mauricio Isla

13.- Igor Lichnovsky

14.- Felipe Loyola

15.- Guillermo Maripán

16.- Marcelino Núñez

17.- Darío Osorio

18.- César Pérez

19.- Érick Pulgar

20.- Alexis Sánchez

21.- Gabriel Suazo

22.- Diego Valdés

23.- Eduardo Vargas

24.- Cristián Zavala

¿Cuándo jugará la selección chilena contra Paraguay?

El duelo de La Roja ante Paraguay está pactado para el martes 11 de junio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este será el último encuentro de Chile antes irse a Estados Unidos a jugar la Copa América 2024.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.