Ricardo Gareca enfrentó a los medios en la previa al amistosos de este sábado 8 de febrero entre Chile y Panamá. El Tigre presentará un equipo con solo jugadores del medio local para buscar alternativas de cara a las Eliminatorias.

Duelo amistoso pero que además servirá para sacar las primeras conclusiones a un año más que ajetreado para el trasandino. Es que el triunfo ante Venezuela renovó los ánimos de cara a un 2025 que será crucial para el equipo de todos.

Por lo mismo, Ricardo Gareca reflexionó sobre su permanencia en la selección ante los rumores de una posible salida. “Estoy muy contento ya de estar un año en la selección. Sobre todo por todo lo que me tocó vivir. Ha sido muy difícil. Pero las ganas están. Hemos recibido fortaleza y respaldo, no solo de los dirigentes. También del presidente”, confesó el ex Vélez y Palmeiras.

La motivación de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca además comentó que se renovaron las energías y que esto se ha visto apoyado en la confianza de los jugadores. Por lo que la ilusión se mantiene con un cupo para el próximo mundial.

“Los jugadores han respondido en momentos difíciles. Queremos triunfar en un país tan importante como chile, eso es un desafío. Vamos a luchar hasta las ultimas consecuencias”, recalcó.

A tal punto que metió presión al resto de equipo que también lucha por un cupo, para que nadie se confié de por eliminado a Chile. “Esas complicadas situaciones hacen que uno se fortalezca. Todo lo que viene es difícil para chile y para todas las selecciones. Todo depende de nosotros. No hay ninguna selección al margen de nada”, sentenció.