Ricardo Gareca confirmo la nómina para el amistoso ante Paraguay en la previa de la Copa América 2024. Listado de la selección chilena con grandes ausentes como Gary Medel y Arturo Vidal. Pero además entre los no convocados apareció el nombre de Luciano Cabral.

La figura de Coquimbo Unido se ganó la nominación en la primera etapa de 55 jugadores. Pero no logró convencer al Tigre y quedó fuera del listado que se perfila a viajar a Estados Unidos.

Tema que el estratega trasandino enfrentó en conferencia de prensa. “No me han dicho oficialmente nada de Cabral por el tema de la visa. Pero esto es lo que hemos resuelto por ahora. Después falta resolver su tema, y si se resuelve a favor, ojalá así sea, tampoco podría asegurar que estará en la lista definitiva”, expresó Gareca.

El futuro de Luciano Cabral

Sin embargo, Gareca reconoció que si Cabral no está en la Copa América esto no significa que este descartado para su proceso al mando de la selección. Mismo mensaje que desplegó para los históricos nombres que quedaron fuera de esta primera base de jugadores.

La nómina de Gareca para el amistoso con Paraguay

“Los que no están acá no están descartados en este proceso. Esto es solo para el partido contra Paraguay. Puede haber imprevistos (…) Hay muchachos de mucha calidad que no pudimos sumar, pero es lo que tenemos ahora. Estoy en una etapa en la que no he podido viajar para conocerlos personalmente”, expresó el Tigre. Por lo que la puerta sigue abierta para las Eliminatorias donde Chile buscará clasificar al próximo mundial.