Mientras el Campeonato Nacional toca su fin, en paralelo la Selección Chilena tiene necesidades urgentes. Es por eso que, mezclando ambos factores, podría llegarse a encontrar la solución en el torneo nacional.

Ricardo Gareca tiene que buscar en todas partes la solución para uno de sus más graves problemas: la falta de gol. La respuesta a la plegaria goleadora del Tigre podría estar en el propio Campeonato Nacional.

Para ser más específicos, los goles podrían venir desde el norte de nuestro país. Deportes Iquique venció a Cobreloa en el Tierra de Campeones y hubo un jugador que, claramente, sigue resaltando en los Dragones Celestes.

Se trata de Steffan Pino, el goleador de Deportes Iquique y uno de los más anotadores de todo el Campeonato Nacional, quien habló tras el triunfo de los Dragones Celestes.

Steffan Pino se ofrece a la Selección Chilena

Fue en TNT Sports que el goleador del cuadro iquiqueño decidió ofrecerse como “refuerzo” de la Selección Chilena. Tras el partido ante los loínos, donde anotó dos goles, Steffan Pino fue claro.

“Todo jugador chileno quiere estar en la Selección. Yo quiero estar. Si se da en algún momento, feliz. Ya estuve en la prenómina (para la Copa América 2024). Dios sabe cuando llegan las cosas. Estoy esperando el momento”, enfatizó, agradeciendo el apoyo que le dan desde Iquique.

“Desde que llegaron, me dieron la confianza de jugar y ser titular. Ha sido un esfuerzo mío y de parte de ellos que están ahí todos los días, me ayudan en el peso, me cuidan con la comida, y estoy contento por este momento y por el grupo“, cerró.