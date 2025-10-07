Luego de no tener acción el último lunes tras el cierre de la fase de grupos, este martes 7 de octubre se reanuda la actividad del Mundial Sub 20 Chile 2025 con los octavos de final, donde tendrá presencia de forma milagrosa la Selección Chilena.

El equipo que dirige Nicolás Córdova será el encargado de jugar en horario nocturno su duelo ante México en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, escenario que recibirá a primera hora el encuentro que enfrentará a Ucrania ante España.

Si bien el canal que transmite en exclusiva la totalidad del Mundial Sub 20 es la señal de DirecTV a través de sus señales de pago, DSports por TV y DGO por streaming, la señal de televisión abierta, CHV, también transmitirá algunos partidos del certamen completamente gratis.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 7 de octubre?

Según la calendarización que entregó la señal de Machasa sobre las transmisiones de la Copa del Mundo juvenil, el encuentro que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de Chilevisión, es el que enfrenta a Chile con México por octavos de final, este 7 de octubre a las 20:00 horas.

Adicionalmente, el duelo entre La Roja de Nicolás Córdovay los norteamericanos será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.

Los juegos de la Copa del Mundo que van por CHV

Luego de emitir siete encuentros de la fase grupal del Mundial Sub 20, Chilevision confirmó que emitirá por sus pantallas tres encuentros de los octavos de final, a la espera de definir los encuentros que mostrará de acá a la Final del 18 de octubre en el Estadio Nacional.

Conoce los encuentros del Mundial Sub 20 que se verán GRATIS a continuación: