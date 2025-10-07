El Mundial Sub 20 no sólo tiene fútbol, porque las redes sociales de la organización se ha encargado de mostrar las bellezas de nuestro país para que lo conozcan en todos lados.

Uno de los videos fue muy particular, que fue publicado en las redes sociales de Conmebol, donde hacen salir a Talca a todo el mundo con una especialidad de la ciudad: los completos mojados.

La particular forma que tienen para hacer los completos llamaron la atención, por lo que decidieron ir a grabar y degustar la maravilla que tienen en Talca: “¡Así se hacen los famosos completos mojados de Talca!”.

Un video que fue subido a las plataformas digitales de Conmebol y que muestran el paso a paso de la particular receta, una que ha maravillado a la gente en esa sede del Mundial.

La promoción con la mejor métrica de Talca para el Mundial Sub 20.

¿Qué es un completo mojado?

Las protagonistas son Patricia y Jimena, quienes son las encargadas de mostrar los completos mojados de Talca: “Mucha gente viene a probarlos y ver cómo es, pero hay gente que se pasa mil películas”.

Publicidad

Publicidad

“Lo principal es que abajo hay una parrillita, encima una latita parecida a la tapa de una olla donde va el pancito. La olla siempre debe estar con agua a todo fuego, para que el pan esté caliente y esponjoso”, cuentan el secreto.

“Ahora que somos sede de los partidos del Mundial, la gente viene a servir un rico completo”, comentan felices.

Mira el video: