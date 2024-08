Siguen los coletazos tras los feos dichos del ex arquero de Universidad de Chile sobre el ex meta tras el retiro de Claudio Bravo.

Claudio Bravo decidió colgar los guantes de forma repentina, porque anunció que se retira del fútbol y su determinación trajo un sinfín de comentarios.

Uno de los análisis más potentes lo hizo Johnny Herrera, quien dijo que el ex FC Barcelona era el mejor arquero de la historia de Chile y ninguneó feo a Roberto Cóndor Rojas.

El Cóndor le respondió al ex Universidad de Chile en contacto con RedGol, y los dichos del ahora comentarista de TNT Sports siguen generando polémica.

Campeón de América se mete en la discusión

El cruce de palabras entre Herrera y Rojas escaló, porque se metió en la discusión el ex campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo Gabriel Mendoza, quien no tuvo buenas palabras para el ex meta de la U.

“Las comparaciones son bastante odiosas, pero creo que el desatino es bastante… Creo que uno independiente de lo que lo que pueda pensar o creer del Cóndor Rojas, tenemos que decir que el Cóndor Rojas fue un gran arquero”, dijo el Coca a Bolavip.

Gabriel Mendoza y un duro análisis.

“Pero para mí el mejor, lejos y por todos los logros, es Claudio Bravo. Es el gran capitán, estuvo en los mejores equipos del mundo, es el número uno, mundialmente reconocido”, agregó el ex lateral derecho.

Para cerrar, Gabriel Mendoza expresó que “y los desatinos son… creo que una falta de respeto hacia un arquero que dejó también historia, marcó historia en el fútbol chileno, independiente de qué haya pasado, lo del maracanazo y todo eso. Porque también hay que dejar en claro que a una generación nos dejó sin Mundial. Pero sin duda alguna hay que reconocer cuando ha dejado y marcado historia en el fútbol chileno”.

