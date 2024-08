Alexis Sánchez le dedicó un hermoso video a Claudio Bravo, valorando todo lo que le entregó al fútbol chileno en sus más de 20 años de carrera. Algo que conmovió al ex meta de la Roja.

Bravo estuvo esta jornada en Mega y agradeció el tiempo que se dio el Niño Maravilla para felicitarlo tras su retiro. “Yo veo ahí en Alexis a la persona, no al futbolista. Sé que lo dice de corazón”, sostuvo de entrada.

Indicó luego que “eso habla de nuestras charlas que hemos tenido, de lo que significa como país cuidar a los ídolos, que cuesta el doble, y tiene mucha razón”.

También entiende que el tocopillano es un caso de esfuerzo. “El que conoce su historia sabe que tuvo muchas dificultades para llegar donde llegó, que es increíble, pues tiene una carrera envidiable y sé todo lo que ha pasado. Eso refleja su característica personal, su mentalidad, ese es el mayor grado de él”, dijo Bravo.

Bravo con Alexis en el partido jugado ante Paraguay antes de Copa América

La cercanía de Bravo con Alexis

Bravo contó que “a todos nos costó llegar por las carencias que tuvimos. Con Alexis partimos desde muy pronto, por eso te digo que conoces a la persona. El jugador está al otro lado”.

En ese aspecto destaca que “cuando te sientas a tomar un café o desayunar cuando la vida no es muy buena, aparece la persona. Muchas veces ocultamos temas y ahí aparece el amigo, aparece la persona que te entiende. La gente no te va a entender en la calle, porque te ven viviendo una vida de ensueño, en una burbuja, y no es tan así. Cuando uno conoce las raíces de la persona lo entiendes de manera distinta”.

El futuro de Alexis

Sobre lo que está viviendo Alexis en su regreso a Italia, Bravo contó que “vuelve a Udinese porque se siente querido, respetado, va a ser feliz a como de lugar. Lo tratarán increíble”.

Piensa que debe pasarla bien en este momento más que competir. “Está en una etapa de disfrutar más que de seguir apretando. Si no consigue algo no debe frustrarse ni ponerse triste, no debe demostrar nada”.

También se refirió a la opción de que juegue en Chile en el final de su carrera. “Si vuelve al país sería un privilegio, pero yo no sé si pagaría una entrada porque espero que me invite, ja, ja. Pero ojalá termine en un club en Chile”.