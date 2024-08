Alexis Sánchez despide a Claudio Bravo golpeando la mesa: "Es chileno y no nos damos cuenta"

El retiro de Claudio Bravo ha generado una ola de reacciones, especialmente de los jugadores de la Generación Dorada. Varios miembros del equipo más importante de nuestra historia han dedicado palabras al guardameta tras colgar los guantes, pero faltaba uno de los más importantes.

Alexis Sánchez se había mantenido en silencio luego de conocerse la decisión del Capitán América, pero este miércoles decidió sacar la voz. El Niño Maravilla apareció en redes sociales para despedir al portero, pero lo hizo de la manera más inesperada.

El tocopillano sacó las garras y disparó contra los hinchas que no valoran lo hecho por el 1 de Chile. Todo esto luego de una serie de debates generados entre referentes del fútbol chileno en torno a si es o no el mejor arquero en la historia de nuestro país.

Alexis Sánchez le pega a los chilenos tras el retiro de Claudio Bravo

Alexis Sánchez no tiene dudas en que Claudio Bravo es el mejor arquero en la historia del fútbol chileno. El Niño Maravilla reapareció en redes sociales para salir a defender con el cuchillo entre los dientes al ahora ex arquero ante las dudas sobre si se merece o no ese lugar.

Alexis Sánchez dejó en claro que, para él, Claudio Bravo es el mejor arquero en la historia de Chile. Foto: Photosport.

Fue en su cuenta de Instagram donde el tocopillano primero publicó una imagen con el Capitán América. “Es chileno, carajo. Y no nos damos cuenta. Apoyen más al jugador chileno. Uno de los mejores arqueros en el mundo dice adiós al fútbol”, comenzó señalando.

Pero tras ello vendría el descargo de Alexis Sánchez, quien grabó un video para salir al paso de los debates en torno a Claudio Bravo. “Te escribí antes, conversamos un poco. No soy mucho de redes, soy más del mensaje personal, pero me tomo el tiempo para mandar un mensaje por aquí. Así también Chile entiende que se fue uno de los mejores arqueros del mundo y el número 1 de la historia de Chile”.

El Niño Maravilla no se quedó ahí y dedicó emotivas palabras al portero. “Fue un placer compartir contigo en el camarín, las charlas que teníamos siempre. Disfruta ahora a tu familia, tus hijos, tu mujer y la gente que te rodea. Ahora que dejaste un legado en el fútbol, espero lo hagas con los pequeños que se ven reflejados en ti y que la gente en Chile te quiera”.

“Que sepan que es un privilegio tener un arquero como tú en Chile, porque a veces nos cuesta más todo por ser chilenos. Cuídate mucho, nos veremos pronto… no creo que para un partido, pero para un café”, sentenció.

Alexis Sánchez deja clara su postura en torno al debate de si Claudio Bravo es o no el mejor arquero en la historia de Chile. Si bien la discusión no terminará con esto, lo único cierto es que fue el Capitán América quien escribió la página más gloriosa de nuestro fútbol. El resto, que la cuenten como quieran.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Bravo por la selección chilena?

Claudio Bravo debutó en 2004 y disputó un total de 150 partidos oficiales con la selección chilena. Consiguió 67 triunfos, 33 empates y 50 derrotas, con 13.356 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega la selección chilena?

Sin Claudio Bravo, la selección chilena se prepara para su regreso a las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visitará a Argentina en Buenos Aires el próximo 5 de septiembre desde las 20:00 horas.

