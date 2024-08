El ex arquero de la selección chilena contó su corta conversación más larga con Marcelo Bielsa para ejemplificar la distante relación que tenía el DT con los jugadores de Chile.

Duele decirlo: Claudio Bravo, el ex arquero de la selección chilena. El histórico bicampeón de América con La Roja colgó los guantes con un anuncio en redes sociales el pasado lunes por la noche y deja para la estadística una carrera extraordinaria.

En conversación con Pedro Carcuro en 24 Horas, Bravo recordó lo que fue su relación con Marcelo Bielsa. El Loco dirigió la selección chilena entre agosto de 2007 hasta febrero de 2011.

“Bielsa tiene un lugar importante en mi carrera”, dijo Bravo. Sobre la misma manifestó que “de relación estrecha, estrecha… creo que ninguno pueda decir que tuvo una relación tan estrecha con él.

Respecto a lo que fue trabajar para él y sus compañeros con Bielsa, el ex meta explicó que “más bien era una relación distante”, dando paso a la anécdota.

La corta conversación más larga de Bravo y Bielsa

“De hablar con él, me acuerdo que llegamos al aeropuerto un día, veníamos de jugar el Mundial (de Sudáfrica 2010) y me manda a buscar apenas llegamos. Aterrizamos en el aeropuerto de Santiago, venía sentado atrás en el bus, él en el primer asiento y me manda a buscar”, contó el otrora 1 y capitán de La Roja.

Bravo sentencia que “me sienta a su lado y me dice: te felicito por cómo lideraste al equipo y poco más. Fue la conversación más larga que tuve con él en cuatro años”.

Con Claudio Bravo en el arco de Chile y Marcelo Bielsa como DT, La Roja alcanzó los octavos de final, eliminado por Brasil con un 3-0. Fue el inicio de la generación dorada de la selección, al menos a nivel profesional considerando que José Sulantay ya había prendido la mecha en la juvenil.

¿En qué equipos jugó Claudio Bravo?

Además de la camiseta de la selección chilena, Claudio Bravo defendió las porterías de Colo Colo (2003-2006), Real Sociedad (2003-2014), Barcelona (2014-2016), Manchester City (2016-2020) y Real Betis (2020-2024).