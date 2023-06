Paulo Flores lanzó el segundo capítulo de su nuevo ciclo en RedGol llamado El Late de Florete y tuvo otro invitado de lujo: Óscar Wirth.

El legendario arquero chileno, que jugó en Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica no solo recorrió parte de su carrera de dos décadas, porque también entró en el debate del mejor de su puesto de todos los tiempos, entre otros temas.

“AÚN NO DIGIERO LA INDISCIPLINA DE CORTÉS”

Uno de los ausentes en la última serie de amistosos de la Selección Chilena ante Cuba, República Dominicana y Bolivia fue Claudio Bravo.

A tres meses del inicio del próximo proceso clasificatorio para el Mundial del 2026 en Norteamérica, Óscar Wirth respondió a una de las preguntas del Late de Florete: ¿Quién debería ser su reemplazante?

“Si hubiese una necesidad imperiosa de colocar a alguien que no sea Bravo, yo elegiría a Arias. No es algo de gusto, es de respaldo futbolístico. Participa en un lugar donde el fútbol es mucho más competitivo, donde las exigencias son mayores. Por eso me inclino por él”, explicó el meta a Paulo Flores.

Además, el legendario arquero tuvo en cuenta la la indisciplina de Brayan Cortés, que significó perder su puesto de titular en Colo Colo.

“Hay cosas que todavía no puedo digerir bien. Yo soy seleccionado y para algunas cosas eso me beneficia, pero para otras debo saber cuál es el peso de esa condición”, puntualizó.

LOS MEJORES DE LA HISTORIA PARA ÓSCAR WIRTH

Otra de las preguntas del debate del capítulo del Late de Florete tiene que ver con el mejor jugador de la historia del fútbol chileno.

“Elías Figueroa llegó a trascender sin salir de Sudamérica”, comentó Óscar Wirth en el programa de esta semana. ¿Y en su puesto?

“Si la situación, digamos de responder exclusivamente dada en la parte futbolística, yo digo que Claudio Bravo”.

